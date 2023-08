Serasa na Estrada negocia mais de 2 mil dívidas em Porto Alegre

O projeto Serasa na Estrada, que iniciou em Porto Alegre sua jornada de seis meses pelo País, acabou gerando longas filas devido à alta procura, estimulou negociações de dívidas no caminhão e nos canais digitais da Serasa e despertou uma nova visão sobre a saúde financeira. Entre terça-feira e às 12h desta sexta-feira, 1.867 pessoas negociaram um total de 2.216 dívidas na unidade móvel, gerando mais de R$ 6,9 milhões em descontos concedidos.

Entre os acordos fechados, os principais segmentos das negociações de dívidas foram: Securitizadoras (41,5%), Telecomunicações (37,3%), Varejo (7,6%) e Bancos (7,5%).

Nos canais digitais da Serasa, 14.658 consumidores gaúchos negociaram suas dívidas no período, atingindo um total de 22.154 acordos firmados apenas no Estado. “O caminhão rosa viaja não apenas para facilitar a vida de quem nos procura presencialmente, mas ele estaciona nos Estados com o propósito de levar a mensagem da saúde financeira para toda a região”, explica Ana Clara Aguiar, coordenadora da caravana.

Sensação de liberdade

Entre os consumidores que mais aproveitaram a presença do caminhão na cidade está a aposentada Irene Maria da Silva Bitencourt, de 88 anos, que por muito tempo esteve inadimplente devido a uma dívida superior a R$ 1.000 contraída junto a uma operadora de telefonia. No atendimento oferecido pelo serviço itinerante, Irene conseguiu quitar a pendência por apenas R$ 0,90.

“Estou muito feliz, me sinto livre”, disse a aposentada logo após renegociar seu débito. “Todas as lojas em que eu ia falavam que eu tinha dívidas e que não podia comprar. Agora não devo para mais ninguém. Se todos os endividados fizerem o que eu fiz hoje, buscar a solução, elas também serão mais felizes”, sugeriu a sorridente Irene.

Experiência bem-sucedida em 2017, 2018 e 2019, a caravana itinerante da Serasa atendeu mais de 250 mil pessoas nas três edições anteriores e possibilitou mais de R$ 50 milhões em negociações de dívidas, levando esperança e serviços a quem mais precisa de ajuda para organizar a relação com as finanças. Na próxima terça-feira, dia 15, será a vez de Florianópolis receber a caravana. E depois segue para todas as capitais numa jornada onde vai visitar 22 cidades/capitais até fevereiro de 2024. As informações são da assessoria de comunicação da Serasa na Estrada.