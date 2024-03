Brasil de Ideias discute Inovação e educação no South Summit

A importância da inovação, a tecnologia como um pilar da competitividade e a inclusão digital foram alguns dos temas discutidos no Brasil de Ideias - Especial South Summit realizado nesta quarta-feira (20) no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. O tema do encontro foi "Da inovação à inclusão digital - desafios para um Brasil competitivo". O governador Eduardo Leite disse que, para buscar o South Summit na Espanha, o governo estadual assumiu uma série de compromissos. Entre eles, o de de investir na infraestrutura do evento que será realizado até sexta-feira nos armazéns do Cais Mauá.

• LEIA MAIS: Melo destaca característica inovadora de Porto Alegre para receber o South Summit

Segundo Leite, o Rio Grande do Sul é líder em inovação e tecnologia no Brasil, com base em rankings nacionais que aferem as condições dos estados. "Temos a qualidade das universidades e somos amigos do empreendedor. Somos um Estado que oferece serviços digitalizados para diversos setores econômicos", destaca. O governador disse que o objetivo da sua gestão é trilhar o caminho que ajude a garantir as melhores condições de competitividade para o Rio Grande do Sul. "Temos que avançar na educação pública que precisa dar as competências e habilidades para que tenhamos em centros como o Instituto Caldeira o capital humano com as habilidades exigidas", ressalta.

O prefeito Sebastião Melo disse que o poder público precisa ter na pauta que a inovação é importante. "Uma cidade para ser inovadora precisa ter talentos e excelentes parques tecnológicos como existe em Porto Alegre. A cidade para inovar precisa ter vontade política", comenta. Melo afirma que a Capital respira inovação em razão do espírito colaborativo da população. "As universidades formam talentos e é necessário que haja vontade do poder público municipal de ser parceiro da inovação. E ser parceiro da inovação é diminuir imposto, licenciar com segurança e rapidez e uma cidade que seja boa para viver", acrescenta.

Para José Galló, presidente do Conselho de Administração das Lojas Renner, o que faz um país ser competitivo são as pessoas. "Então, o que tem que ser pensado e preparado para a gente ser competitivo é a educação. Com educação, conseguimos a inovação, conseguimos o progresso que vai gerar renda e salário para os trabalhadores", ressalta. Galló disse que as pessoas precisam ficar alertas, porque, se elas não mudarem do ponto de vista tecnológico, vão ficar para trás e vão desaparecer. "Seremos competitivos se conseguirmos fazer que as entidades trabalharem em conjunto em uma só direção que é a educação", acrescenta.

O diretor executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério, afirma que é necessário criar uma mobilização para que a sociedade entenda que a educação é o grande vetor de transformação. "A tecnologia existe para ser usada e temos ferramentas como a Inteligência Artificial e Metaverso. E o uso dessas tecnologias começa com a educação. "Precisamos entender que a educação é uma prioridade para a nossa sociedade", destaca. Já o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, afirmou que para chegar a um Brasil mais competitivo é preciso a união entre a iniciativa privada e o poder público. "Essa parceria precisa da educação. É a peça chave para termos sucesso", comenta.

A empreendedora serial e apresentadora do Shark Tank Brasil, Cris Arcangeli, afirmou que a transformação do Brasil será feita pela educação. Com relação ao Instituto Caldeira, a empreendedora disse que ficou impressionada com o espaço por ser um berço das startups e um lugar para os jovens se capacitarem. O fundador do Agibank, Marciano Testa, disse que a realização do South Summit coloca Porto Alegre na mapa da inovação. "Á nossa missão é mostrar as novas tecnologias aos empresários gaúchos e como eles podem se conectar a tudo que vem acontecendo como por exemplo, a Inteligência Artificial", comenta.

O CEO do South Summit Brazil, Thiago Ribeiro, disse que todos que participam do South Summit sonham com um Brasil mais inclusivo, plural, diverso e e empreendedor. "Essas mudanças passam pela inovação e pelo empreendedorismo. Porém, não existirá inovação se não tivermos educação", ressalta. Segundo a presidente do Grupo Voto, Karim Miskulin, o South Summit proporcionará um grande legado para o Rio Grande do Sul e o País ao fomentar a tecnologia como um pilar de competitividade no cenário internacional.