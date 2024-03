Câmara Comercial Brasil-Canadá inaugura escritório em Porto Alegre

A Câmara Comercial Brasil-Canadá (CCBC) inaugura, nesta terça-feira (19), o escritório regional em Porto Alegre. A iniciativa, que tem apoio do Consulado Geral do Canadá, tem como principal objetivo intensificar as relações comerciais entre o país norte-americano e o sul do Brasil.

"A Câmara tem a intenção de expandir seus escritórios para além de São Paulo. Nesse sentido, Porto Alegre é escolhida pelos setores da economia correspondentes no Rio Grande do Sul e no Canadá", explicou o coordenador do escritório regional da CCBC, Fabio Goldschmidt, sócio-fundador e administrador do Andrade Maia Advogados.

Segundo ele, o agronegócio e a tecnologia são duas áreas em que os empresários gaúchos e canadenses podem trocar conhecimento e construir relações de negócio. "Temos aqui no Rio Grande do Sul grandes polos de tecnologia, como o Instituto Caldeira, o Tecnopuc e a Unisinos. É algo parecido com o hub de inovação que existe na província de Alberta, no Canadá. Além disso, o Estado é muito forte no agronegócio, o Canadá também", refletiu Fabio.

Neste ano já estão marcadas duas comitivas gaúchas que visitarão o Canadá para negócios: uma acontece em maio e a outra em setembro. "Serão missões empresariais. Os setores específicos poderão conhecer seus pares, como eles trabalham, que tecnologias utilizam", contou.

De acordo com Fábio, a Câmara Comercial Brasil - Canadá será um importante espaço para empresas gaúchas que desejam internacionalizar seus negócios e fazer conexões com o Canadá. Isso acontece porque o escritório Andrade Maia já é um escritório corporativo, que trata de questões como tributação e contratos.

De acordo com o advogado, a Câmara Brasil-Canadá tem uma credibilidade importante quando o assunto é resolução de cláusulas contratuais sem litígio. "A Câmara conquistou a maior credibilidade da América Latina entre as Câmaras Arbitrais. Seu estabelecimento aqui vai possibilitar um acesso rápido da região Sul a esses importantes ativos. É um orgulho para nós poder contribuir”, celebrou Fabio.

A cerimônia de inauguração acontece na Casa de Cultura Mário Quintana durante a abertura da exposição “Olhares Cruzados: Imagens de Duas Culturas”, que reunirá pela primeira vez duas fotógrafas mulheres, que visitaram as cidades de Porto Alegre (RS) e Edmonton, no Canadá, com o desafio de retratar a cultura, a arquitetura, a natureza e o cotidiano de cada lugar. A Câmara também tem escritórios no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Distrito Federal e no Paraná. Em Porto Alegre, os eventos da Câmara serão realizados no escritório Andrade Maia Advogados.