Hotel da marca Hard Rock em Gramado prevê até cassino

De Gramado

Com três projetos de lei em tramitação no Senado e na Câmara Federal, os cassinos físicos são uma possibilidade cada vez maior no Brasil. Antecipando-se a uma possível aprovação, o Residence Club at Hard Rock Hotel, em Gramado, já está preparado. O resort de 143 mil metros quadrados prevê um local para a implementação desta área de jogos.

De acordo com empresa goiana Mundo Planalto - responsável pelo empreendimento, em parceria com o Grupo Argon, Grupo Feltrin, JFG Incorporadora e pela Toctao Engenharia -, há um espaço que será inicialmente destinado a uma área de eventos que pode ser transformada em cassino. A primeira fase da obra deve ficar pronta em novembro de 2028, e a finalização está prevista para 2035.

Com showroom aberto, as vendas das unidades pelo sistema de multipropriedade já começaram. No Hard Rock Experience, localizado na rua Borges Medeiros, 2.507, centro da cidade serrana, os interessados podem conhecer cada detalhe do resort que tá está em fase de construção, com previsão de entrega da primeira parte para novembro de 2028.

“Possuímos uma sala tecnológica, onde nosso Hard Rock Experience coloca o visitante totalmente imerso no ambiente da marca. Também oferece uma adega e o Residence Club Rock Shop, que conta com os itens da marca”, comenta Raphael Almeida, diretor comercial do Mundo Planalto.

Há também um apartamento decorado para apresentação aos possíveis compradores. A representação é a da unidade modelo (37,4 metros quadrados), divido em três ambientes, com uma sala de estar que pode virar um segundo quarto e banheiro. Haverá também uma outra opção: o Golden suíte, com o dobro do tamanho.

Outro destaque do espaço é a maquete interativa, que possibilita simular neblina, iluminação, música e demais elementos no ambiente. Quem for conhecer o espaço também tem a oportunidade de admirar a exposição de memorabílias originais do Hard Rock. São peças como uma guitarra de B.B. King, um vestido de Tina Turner e uma gravata de Julio Iglesias, entre outros itens.

Segundo explica o gerente comercial da empresa, Higgor Lemos, cada unidade adquirida tem diferentes modalidades. “É possível optar pelo apartamento integral, pela multipropriedade de sete dias ou de 14 dias, R$ 124,9 mil. Mas também dá pra adquirir por 28, 42 dias, e assim vai”, detalha o executivo. Quando adquirido, o cliente pode utilizar todo o período ou alugar para terceiros.

No início do mês, o casal Luiz Antônio da Silva e Maria de Fátima da Silva, de Porto Alegre, garantiu as férias para assim que as obras terminarem. Com filhos de 17, 20 e 24 anos, o resort, segundo eles, é uma ótima opção de lazer para a família. Além disso, também pode ser um bom negócio: “A nossa ideia é aproveitar e também alugar quando quisermos, para servir como uma outra fonte de renda”.







Conheça o empreendimento

O Residence Club at the Hard Rock Hotel Gramado terá uma área total de 143 mil metros quadrados (87 mil metros quadrados de construção total). Localizado às margens da RS-235 (km 31, no bairro Carazal), o resort contará com 858 apartamentos, com capacidade para até quatro hóspedes. “Isso significa uma média de 16 mil pessoas circulando diariamente pelo empreendimento, movimentando a economia local”, destaca Raphael Almeida, gerente comercial da Mundo Planalto.



Restaurantes de gastronomia internacional, shopping com lojas, centro de eventos (ou cassino), salas de reuniões, loja temática, área VIP, Spa, academia e área de shows e eventos ao ar livre também compõem o empreendimento.

Com estimativa de investimento total em torno de R$ 1 bilhão, o empreendimento deverá gerar cerca de 2 mil empregos. Além disso, a Mundo Planalto despenderá R$ 15 milhões nas esferas ambientais. Uma das contrapartidas será na preservação do Parque dos Pinheiros, uma área de 133 hectares. Também estão previstas obras de esgoto e viária, que irão beneficiar a região.