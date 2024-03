Programa Avançar Mais já tem R$ 3,7 bi confirmados em projetos

O governo do Rio Grande do Sul está lançando um novo ciclo de investimentos, o Avançar Mais, que abrangerá os principais aportes a serem realizados até 2026. O novo ciclo engloba alguns investimentos iniciados em 2023 e outros pacotes que começaram a ser divulgados a partir deste ano. Até o momento, estão confirmados R$ 3,7 bilhões para o desenvolvimento de diversos projetos. As informações são do governo do Estado.O Avançar Mais sucederá o programa Avançar, iniciativa lançada na gestão passada, que alcançou o investimento histórico de R$ 6,5 bilhões e gerou impactos positivos em diversas áreas. Na Saúde, por exemplo, o Executivo estadual realizou, entre 2021 e 2022, o maior investimento dos últimos 20 anos, atingindo a marca de R$ 542,5 milhões. E, nas forças de segurança, montou o maior efetivo desde 2012, o que contribuiu para o menor número de crimes violentos e roubos da última década.O Avançar Mais já conta com os seguintes pacotes: R$ 1,857 bilhão para Educação e Obras Escolares; R$ 540 milhões para Logística; R$ 310 milhões para o RS Seguro Comunidades; 267,1 milhões para Saúde; R$ 255,2 milhões para Poços e Irrigação; R$ 251,3 milhões para o Pavimenta; R$ 101,5 milhões para Habitação; R$ 74,7 milhões para Inovação, Ciência e Tecnologia; R$ 15,1 milhões para Desenvolvimento Profissional; e R$ 19,4 milhões para Desenvolvimento Social.Anúncios realizadosO governo fez dois anúncios do Avançar Mais na semana passada: o Pavimenta II e os novos recursos para a área da saúde.A segunda etapa do Pavimenta vai destinar R$ 251,3 milhões para obras de pavimentação em 237 cidades, com contrapartida de R$ 146,6 milhões dos municípios. Na primeira fase, foram R$ 378,7 milhões e 408 cidades contempladas. Juntas, as duas etapas totalizam R$ 630 milhões e contemplam 89% dos municípios do Estado.O Avançar Mais na Saúde terá R$ 122,8 milhões para a rede hospitalar. Os recursos beneficiarão 61 entidades em 54 municípios, contemplando todas as macrorregiões de saúde do Rio Grande do Sul. Os valores serão empregados em obras de reforma e ampliação e na aquisição de equipamentos e materiais.Para 2024, estão previstos, no total, mais de R$ 167,8 milhões para a Saúde. De 2023 a 2026, essa área receberá, pelo menos, R$ 267,1 milhões.Também já foram divulgados pacotes da área da Educação, referentes aos programas Todo Jovem na Escola, Alfabetiza Tchê e Partiu Futuro, que integram o Avançar Mais. As ações visam combater a evasão escolar, estimular a alfabetização e ofertar vagas de estágio para alunos em situação de vulnerabilidade social, respectivamente.