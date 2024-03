Melhora na produção do arroz é um dos projeto de escritório da Holanda no RS

Um estudo para que se extraia a água do plantio do arroz de forma mais eficiente, permitindo assim uma safra intermediária na área utilizada pelo grão, é um dos projetos que integram o Escritório de Negócios da Holanda na Região Sul do Brasil (NBSO, na sigla em inglês). O departamento celebrará a presença de 25 anos em solo gaúcho na próxima quinta-feira (21), durante um evento no Salão Nobre da Catedral Metropolitana de Porto Alegre.

Através do conhecimento adquirido dos inúmeros moinhos da Holanda, o estudo, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), deve gerar sustentabilidade e aumento do rendimento do solo.

Segundo a representante do NBSO, Lucila Almeida, que foi recebida no Jornal do Comércio pelo diretor-presidente, Giovanni Jarros Tumelero, o escritório intermedia a vinda de empresas holandesas ao Sul do Brasil. “As áreas de interesse do governo são transição energética, portos, hidrogênio verde, agricultura de precisão, inovação para a saúde e desenvolvimento de novos materiais, como os relacionados à reutilização de baterias”, exemplificou Lucila.

No início do mês, empresários da Holanda cumpriram uma missão no Rio Grande do Sul e visitaram o Porto de Rio Grande . Antes disso, em 2023, foi assinada uma parceria público privada sobre portos sustentáveis.

Ainda em 2023, cerca de 80 empresas apresentaram propostas de negócios ao escritório. “Nós apresentamos as possibilidades e isso permite que as negociações ocorram”, ilustra Lucila. O NBSO agrega Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

A representante mencionou, durante a visita, que muitas pessoas não se dão conta da importância da Holanda nos produtos consumidos atualmente. De acordo com ela, entre as soluções criadas no país europeu estão o wi-fi, Wetransfer, Bluetooth, a coloração laranja da cenoura e os programas de TV Big Brother e The Voice.

Relações comerciais

De acordo com dados de 2021, do Banco Central (BC), chegaram da Europa no Brasil naquele ano US$ 566,9 bilhões em investimentos. Nesse montante, o principal representante é a Holanda, com US$ 229 bilhões, o que representa 40,5% dos investimentos europeus e 25,4% dos investimentos totais no País. Em termos de comparação, os Estados Unidos aportaram US$ 200,1 bilhões, ou 22,2% do valor total investido no país no período.