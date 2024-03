Missão holandesa no RS é uma das mais relevantes para negócios, avalia vice-embaixadora dos Países Baixos

A vice-embaixadora do Reino dos Países Baixos e Chefe da Rede Econômica no Brasil, Afke Mulder, considerou a missão comercial holandesa que chega ao Rio Grande do Sul para tratar de oportunidades no setor portuário e energias renováveis como uma das mais relevantes para negócios. A missão acontece entre os dias 3 e 4 de março em Pelotas e Rio Grande e é a primeira desde que Brasil e Holanda assinaram o Green Ports Partnership, acordo para portos verdes selado em 2023. "É a maior com parceiros públicos e privados", disse a vice-embaixadora.

Serão 23 participantes holandesas, sendo 11 empresas que devem se reunir com lideranças empresariais e políticas locais. "Eu vejo o Rio Grande do Sul como um lugar com muitas oportunidades para os negócios do futuro. É um estado que tem fatores essenciais para se tornar protagonista na indústria verde. Esse encontro vai ser importante porque teremos representantes do porto de Rotterdam, empresas que tem toda a tecnologia e empresas com interesse concreto em negócios. E Rio Grande tem muitos potenciais", destacou. Uma visita da comitiva ao Porto de Rio Grande está marcada para segunda-feira (4). Para Mulder, Brasil e Holanda são parceiros "históricos naturais" no setor portuário. "

Ela também considerou importante a decisão do Ministério de Portos e Aeroportos de aderir ao Green Ports Partnership (GPP), acordo de portos verdes assinado em 2023 pelos governos do Brasil e do Reino dos Países Baixos. A declaração conjunta será assinada no dia 5 de março, na abertura da Intermodal, feira internacional de logística que ocorrerá em São Paulo.

"Essa é uma parceria público-privada, então é importante ter a adesão do governo federal", disse a vice-embaixadora, ressaltando que o Ministério de Portos possui importantes licitações na área de portos verdes e energias limpas a serem realizadas. Segundo informações publicadas no portal do governo federal, nos próximos três anos serão leiloados 35 ativos da pasta na B3 que devem gerar mais de R$ 60 bilhões para o país.

A agenda política e comercial, em Pelotas e Rio Grande, inclui, além da visitação ao complexo portuário, encontros para tratar de oportunidades de cooperações comerciais. A comitiva holandesa se reunirá com empresas instaladas no Estado, a Portos RS, o Governo do Estado e as prefeituras das duas cidades que receberão o grupo, além de Porto Alegre.



Também participarão da missão, além da vice-embaixadora, o vice-prefeito da cidade de Rotterdam, Robert Simons; o coordenador do Programa ICEP (Parceria Internacional de Energia Limpa), Edu Willemse; a gerente de Negócios Trade na Rotterdam Partners, Eva Verschoor; o chefe do escritório holandês de negócios na região Sul do Brasil (NBSO Porto Alegre), Caspar van Rijnbach; o diretor do Porto de Rotterdam, René van der Plas; e o gerente de Desenvolvimento de Negócios da Associação dos Fornecedores da Indústria Offshore (IRO), Tjerk Suurenbroek.



O que é o Green Ports Partnership?

O Green Ports Partnership (GPP) é um acordo de portos verdes assinado em 2023 pelos governos do Brasil e do Reino dos Países Baixos. O GPP tem como objetivo promover o crescimento econômico por meio do desenvolvimento de portos sustentáveis e energias renováveis. A Portos RS, que faz parte do programa, juntamente com os Portos de Pecém (Ceará) e Paranaguá (Paraná), é o principal parceiro nessa agenda da comitiva no Rio Grande do Sul.



Confira a agenda da missão Holandesa no RS:



Dia 3 - PELOTAS

Local: Charqueada Boa Vista (Estr. da Granja, 1352 - Areal, Pelotas)



18h

-Encontros institucionais e reunião de trabalho.



Dia 4 - RIO GRANDE

Local: Tecon (Avenida Almirante Maximiano da Fonseca, 201 – 4ª Seção da Barra – Rio Grande).



9h

-Portos RS apresenta o Programa Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Rio Grande, Porto de Pelotas e Porto Alegre – curto e longo prazo (arrendamento de terminais, infraestrutura, dragagem, acessos rodoviários e ferroviários, gestão e oportunidades de treinamento).



10h às 16h



-Reuniões de negócios entre empresas nos seguintes setores: Oportunidades hidroviárias, Terminal de contêineres, Energia renovável, Hidrogênio verde, Biofertilizantes, Terminal químico, Distritos industriais (Rio Grande e Porto Alegre), Urbanismo das cidades portuárias (orlas marítimas de Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre - caso “Cais Embarcadero”), Oportunidades tecnológicas (IA, digitalização, inovação), Formação e qualificação profissional (Universidade Federal do Rio Grande).

-Reuniões entre lideranças políticas holandesas e gaúchas.

-Visita ao Complexo Portuário de Rio Grande.