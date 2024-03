Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas apresenta programação de 2024

A primeira edição do Papo Amigo 2024, evento organizado pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas de Porto Alegre (ADCE/POA), terá a palestra do ex-governador do Rio Grande do Sul e ex-senador Pedro Simon que vai abordar o tema "O que deve ser feito para mantermos a esperança no Brasil". As reuniões quinzenais da ADCE serão realizadas em novo local: na Catedral Metropolitana de Porto Alegre, no salão João Paulo II. O Papo Amigo com o ex-senador acontece no dia 21 de março, às 12h. Antes da palestra, haverá a realização de uma missa na Catedral Metropolitana.



O presidente da ADCE Porto Alegre, Francisco Lumertz, disse que a entidade está agregando além dos empresários cristãos, os juristas, os políticos e os médicos cristãos com o objetivo de mobilizar a sociedade gaúcha para o bem comum. "A gente trabalha sempre com bastante resiliência e com a doutrina social cristã onde é possível produzir capital e se dar bem tratando bem as pessoas", destaca. Ao longo do ano de 2024, a Associação fará a escolha do Dirigente Cristão do Ano - em 2023 o escolhido foi o presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero.

Já o coordenador da Comissão de Gestão da ADCE Porto Alegre, Eduardo Dias, disse que, além da palestra do ex-governador Pedro Simon, a entidade vai realizar um encontro com o médico cardiologista Fernando Lucchese, no dia 11 de abril. No dia 25 de abril, o cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre, Marc Bogdahn, vai falar sobre os 200 anos da Imigração Alemã e a relação do mercado alemão com o do Rio Grande do Sul. No dia 9 de maio, o Papo Amigo terá a presença do empresário Jaime Lorandi, que é da indústria de plásticos Itália, de Caxias do Sul. Ele faz parte da direção nacional da ADCE com sede em São Paulo. Na palestra, ele vai falar sobre o livro "Zaqueu e a salvação dos ricos".

Lumertz, que estava acompanhado de Eduardo Dias e de Fernando Coronel, integrante da Comissão de Gestão da ADCE, visitou o Jornal do Comércio nesta quinta-feira (14) onde foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.