São Leopoldo busca aproximação com novo cônsul-geral da Alemanha

O secretário municipal de Cultura e Relações Internacionais de São Leopoldo, Marcel Frison, esteve reunido com o novo cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre, Marc Bogdahn. O objetivo do encontro foi a aproximação com o consulado e apoio à programação do Bicentenário.

Marcel Frison convidou o cônsul para fazer parte de dois momentos em especial: o Congresso do Bicentenário que será realizado em dezembro de 2023 e o Congresso do Futuro, previsto para março de 2024. "Teremos estes dois grandes eventos, um em que vamos fazer a síntese do processo histórico dos 200 anos com as vocações da imigração, tanto do que influenciou na indústria, como na educação, meio ambiente, entre outras áreas. E o segundo momento que reforça as vocações na perspectiva do futuro", comentou o secretário.

O cônsul-geral Marc Bogdahn ressaltou a importância da agenda. "Vai servir para este propósito de organizar com as lideranças destas cidades. A Alemanha está avançada nestas questões no âmbito da municipalidade com sistemas bem desenvolvidos", afirmou.