Parque eólico Coxilha Negra entrará em operação por etapas

parque eólico Coxilha Negra Eletrobras, através da sua subsidiária CGT Eletrosul, será realizada de maneira escalonada (por fases). A usina deverá ser totalmente finalizada até o começo do próximo ano. A entrada em atividade comercial do, que está sendo construído em Santana do Livramento pela, será realizada de maneira escalonada (por fases). A usina deverá ser totalmente finalizada até o começo do próximo ano.

A iniciativa é considerada uma das atuais prioridades da Eletrobras. “Junto com a linha (de transmissão de energia) Manaus-Boa Vista, são os dois maiores investimentos da companhia hoje”, enfatiza o presidente da empresa, Ivan Monteiro. Terminado, o parque eólico gaúcho absorverá cerca de R$ 2,1 bilhões em recursos. O projeto é composto por três conjuntos de usinas (Coxilha Negra 2, 3 e 4), que somarão 72 aerogeradores, distribuídos em uma área de 8.644 hectares (o que representa mais de 230 parques da Redenção, em Porto Alegre).

capacidade instalada de 302 MW, o que corresponde a cerca de 16% da potência eólica em operação, no momento, no Rio Grande do Sul. Neste mês de março, a Eletrobras anunciou que iniciou a operação em teste Quando inteiramente acabado, o empreendimento terá uma, o que corresponde a cerca de 16% da potência eólica em operação, no momento, no Rio Grande do Sul. Neste mês de março, a Eletrobras anunciou que iniciou ados primeiros 15 aerogeradores da usina Coxilha Negra. Cada estrutura tem 125 metros de altura, pesa mais de 1,3 mil toneladas e possui capacidade instalada de 4,2 MW.

Monteiro falou sobre o complexo gaúcho e os resultados financeiros da empresa nesta quinta-feira (14). A companhia verificou no ano passado um lucro líquido de R$ 4,4 bilhões, crescimento de 21% em relação ao resultado de 2022. O executivo frisa que a meta é tornar a Eletrobras mais competitiva e elevar o nível de investimentos, acima da época em que era estatal.

Em 2023, o primeiro ano em que a empresa atuou doze meses completos sob gestão privada, o aporte feito foi de aproximadamente R$ 9 bilhões. O valor supera em cerca de 60% o aplicado em 2022 e significa quase o triplo do registrado em 2021. Para 2024, o executivo estima uma performance semelhante à alcançada no ano passado.

O dirigente detalha que boa parte desses recursos será aplicada em ações que permitam ao setor elétrico ter maior resiliência em momentos de intempéries climáticas que possam prejudicar o abastecimento de energia. Um fato destacado pelo dirigente e que também envolve um ativo localizado no Rio Grande do Sul foi a venda da termelétrica a carvão Candiota 3, situada no município de mesmo nome.

A alienação dessa usina foi encerrada em janeiro deste ano. Em comunicado ao mercado, a empresa informou que “a conclusão da transação é mais um importante marco para a Eletrobras na busca pela redução das emissões de CO2 e em linha com a meta net zero em 2030, uma vez que Candiota representava cerca de um terço das emissões totais da companhia”.