Porto de Porto Alegre registra melhor bimestre da história

A unidade Porto Alegre da Portos RS registrou o melhor mês de fevereiro de toda a sua história ao atingir a movimentação de 107.274 toneladas. Em nota, a empresa pública comentou que o aumento contribuiu para também fazer deste o melhor primeiro bimestre já registrado, com o total de 175.227 toneladas nos dois primeiros meses de 2024 – um crescimento de 81,02% em relação ao mesmo período de 2022.

Nos primeiros 60 dias de 2024, passaram pelo cais comercial porto-alegrense 43 embarcações, entre barcaças de navegação interior e navios de longo curso. Somente as cargas de trigo movimentaram 89.811 toneladas, sendo seguidas pelos fertilizantes (45.996 toneladas), pelo sebo bovino (20.879 toneladas), pela cevada (17.291 toneladas) e por cargas gerais (1,25 mil toneladas).

O Brasil lidera a lista dos países de origem das mercadorias desembarcadas na unidade durante o primeiro bimestre, com 89.721 toneladas, o equivalente a 58,64% do total. Na sequência, aparecem Rússia (38.936 toneladas), Argentina (12.530 toneladas), Alemanha (7.060 toneladas) e Uruguai (4.761 toneladas). Já os embarques realizados no Porto de Porto Alegre tiveram, principalmente, os Estados Unidos como destino (21.559 toneladas), além do mercado interno (570 toneladas). Em fevereiro, a Portos RS anunciou que planeja executar, ainda em 2024, a obra de requalificação da pavimentação da área operacional da unidade, o que dará mais agilidade e segurança às operações.

Ao comentar os resultados, o gerente de planejamento e desenvolvimento da Portos RS, Fernando Estima, lembrou dos editais de novas áreas de arrendamento, da recuperação da sinalização náutica da hidrovia e das licenças operacionais obtidas junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), que colocam o Porto de Porto Alegre no caminho de um futuro ainda mais próspero. “O mês de fevereiro é uma boa demonstração do quanto as empresas continuam apostando no Porto de Porto Alegre e do quanto a Portos RS acredita firmemente na hidrovia e no cais comercial de Porto Alegre”, destacou Estima.