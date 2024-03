Deputados italianos propõem voo direto entre Porto Alegre e Itália

Uma missão de deputados italianos está visitando o Rio Grande do Sul para estreitar laços e discutir a criação de uma rota aérea direta entre Porto Alegre e Itália. A iniciativa dá a largada para as comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, que será celebrada em 2025 e terá diversas atividades. Integram a comitiva os deputados Fabio Porta e Franco Tirelli, além de empresários italianos.

LEIA TAMBÉM: Cônsules da Itália e da Argentina destacam importância do Marcas para economia gaúcha

A agenda do grupo foi marcada por encontros com representantes do governo do Estado e também visitas a indústrias do setor calçadista e vinícolas. Em reunião com o vice-governador Gabriel Souza na terça-feira (13), os parlamentares trataram, entre outros temas, da ligação aérea entre a Capital e a Itália. “Porto Alegre tem um aeroporto internacional e uma população de origem italiana muito grande, com uma complementaridade econômica comercial muito forte. Tem esta oportunidade com a nova companhia italiana, a Ita Airways, que tem interesse em ampliar a rede na América do Sul”, comentou Porta sobre o potencial para a criação da rota. A expectativa é que o assunto seja abordado também durante viagem oficial do governador Eduardo Leite à Itália em abril.

Nesta quarta-feira (14), Porta e Tirelli estiveram no Jornal do Comércio onde foram recebidos pelo diretor-presidente Giovanni Jarros Tumelero. Os deputados, que são eleitos por cidadãos italianos que moram no exterior para serem seus representantes no parlamento na Itália, reforçaram a importância do exercício da cidadania ativa, sendo essencial que os brasileiros e outros povos com cidadania italiana participem nas eleições do país. “O Brasil tem apenas 24% de participação nas eleições na Itália e a Argentina tem quase 40%”, exemplificou.

“Na Argentina, foi feita uma campanha eleitoral de conscientização para mostrar às pessoas que se elas não participassem da votação para a Itália, depois elas não teriam serviços consulares ou não seriam chamados nos turnos de cidadania para a entrega de documentação”, complementou Tirelli.

A Itália é um dos quatro passaportes mais importantes do mundo e o único país a conceder a cidadania sem limite de geração e sem exigência de domínio do idioma. O Consulado Geral da Itália em Porto Alegre vem reduzindo o tempo da entrega de documentos, com uma média de 14 mil passaportes por ano. Atualmente, o perfil de pessoas que buscam a cidadania italiana se divide em três: aqueles que querem resgatar as origens dos antepassados, os que querem estudar no exterior e os que pretendem morar e trabalhar fora do Brasil.