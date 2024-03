Patrocinadores apresentam lançamentos durante o evento Marcas de Quem Decide

Durante a confraternização que antecedeu a apresentação da 26° edição do Marcas de Quem Decide, os convidados puderam conferir as principais novidades e lançamentos dos patrocinadores do evento. A cerimônia de apresentação da pesquisa promovida pelo Jornal do Comércio foi realizada na manhã desta terça-feira (12), em Porto Alegre.

Remodelação de lojas



Na entrada do Teatro do Sesi, a Savarauto recepcionou os convidados com o mais novo modelo da Mercedes-Benz, o GLC, que faz parte na nova linha da companhia. Segundo o gerente geral de vendas da empresa, Eliseu Pereira, "fazer o lançamento neste evento é muito importante, porque é uma cerimônia com um público bastante diferenciado". O dirigente destacou também que a empresa pretende seguir com as reestruturações das lojas físicas para se adequarem ao padrão internacional de nova arquitetura da montadora.

Reformas nas unidades também são os grandes trunfos da Tumelero para este ano, conforme a diretora de Operações Gerais, Jordana Barros. “Estas mudanças trazem um novo modelo de atendimento e de prestação de serviços aos nossos clientes, pois vamos contar com um sistema completo para os consumidores que estão em jornada de obra e reforma”, pontua a dirigente.



Inovação e Tecnologia



No saguão, um painel interativo trazido pelo Colégio Anchieta trouxe uma oportunidade lúdica ao público. A partir de um aplicativo de áudio e vídeo, era possível criar um avatar pessoal e depois recebê-lo por e-mail e via WhatsApp.

Na oportunidade, o diretor-presidente da Safeweb Segurança da Informação, Luiz Carlos Zancanella, destacou a criação da empresa Safe Carbon, que passa a trabalhar com o trato de carbono. "Nesse ano, a gente começa a atuar no mercado com bastante força, ajudando o produtor rural a compensar a emissão de gases de efeito estufa. O produtor nunca ganhou um centavo por isso, e agora ele pode extrair dividendos com o seu mato e colaborar com a conservação da natureza", detalha o executivo.

Inovação também faz parte das estratégias da Solled. A CEO da empresa de geração de energia Mara Schwengber, acredita que o histórico de 30 anos de atividade e a soma de mais de 4 mil clientes no Rio Grande do Sul são aspectos importantes para este reconhecimento. “Sempre olhamos para o mercado da inovação e tecnologia. Hoje nos voltamos não só para a parte de energia solar, mas já olhamos para a armazenagem de baterias, de mobilidade elétrica, de carregamento de veículos elétricos”, resume.



Lançamentos de produtos



O estande da Água da Pedra, ofereceu degustação das águas saborizadas nas versões abacaxi com hortelã, frutas vermelhas e limão com alecrim. Outra novidade para 2024 será a entrada das águas minerais com e sem gás em lata.

Para a gerente executiva de marketing da Fruki, Maria Eduarda Bastos de Gigena, os novos projetos são resultado dos recentes investimentos da empresa: “A fábrica em Paverama nos deu fôlego para criarmos e expandirmos nosso portfólio, como os lançamentos focados no nosso guarda-chuva de saudabilidade”.

Ao salientar o compromisso da Vinícola Aurora com os consumidores, o presidente da cooperativa, Renê Tonello, reforçou os novos rótulos, como o espumante zero álcool e os novos sabores da Kepp Cooler. "Embora a safra deste ano tenha sido em torno de 30% menor, não vamos deixar de trabalhar e de cuidar da qualidade dos nossos produtos", garantiu Tonello.

Paleta de cores renovada, tecnologias sustentáveis e texturas diferenciadas são a aposta da Suvinil para a linha 2024. O diretor nacional de vendas da fabricante de tintas, Ubira Ataulo, lembra que um dos pilares da empresa é conseguir focar em cada um dos estados do Brasil, com suas peculiaridades, “e o Rio Grande Sul, sem dúvida nenhuma, sempre foi um dos mais importantes para nós”.

Com o mesmo entusiasmo, a diretora industrial da Barão, Ana Paula Picolo, conta que uma das boas notícias desse ano é a apresentação de uma erva mate pura folha, “que já está quase indo para os mercados, mais um mês ou um mês e meio já estará à disposição do consumidor”.



Doces e gentilezas



Ao longo dos próximos meses, a Docile estará cada vez mais comprometida com o esporte. O sócio-fundador e diretor responsável pelas áreas de P&D da empresa, Ricardo Heineck, adiantou a participação da fabricante de doce nas próximas Olimpíadas. “Somos a marca de doce oficial do Comitê Olímpico Brasileiro. Estamos patrocinando diversos atletas, como a Raíssa Leal, nossa fadinha do skate; a Rebeca Andrade, que é a maior ginástica olímpica brasileira que o País já teve; e o Darlan Romani, forte candidato em arremesso de peso”, detalha o gestor.



Cooperativas e entidades



Com foco na ampliação dos públicos, o presidente da Federação das Uniodontos, Irno Augusto Preto, acredita que a cooperativa se destaca pela constante busca de melhorias. "Estamos abrindo uma clínica no Sicredi para atender a sua estrutura interna, que é muito grande. Além disso, teremos agora um consultora no Hospital da Unimed, em Santa Maria, e nós vamos passar a tratar dos pacientes oncológicos", enfatiza Preto.

Na avaliação do presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcos Rovinski, "o reconhecimento do Marcas de Quem Decide é uma honra, já somos a escolha de 16 mil médicos e, mais uma vez, estamos entre as marcas mais lembradas e preferidas do RS".



Expansão interestadual



Com projeto de expansão para o Paraná e a potencialização da sua plataforma digital para atendimento são as principais novidades da Guarida. De acordo com a gerente da imobiliária, Manuela Machado, o fato de o grupo atuar em diferentes frentes explica o fato de sempre estar presente entre as marcas citadas. “Nestes mais de 46 anos de mercado, estivemos diversas vezes participando deste evento, o que é muito especial para nós”, comemora.



Estímulo aos negócios



O diretor de vendas da Marcopolo, Ricardo Portolan, ressalta que os prêmios recebidos pela empresa representam todas as pessoas que trabalham na indústria de ônibus, que, segundo ele, está em um momento positivo no mercado.

Um totem de led disposto na entrada do anfiteatro apresentava a empresa de auditoria, consultoria e assessoria contábil Dickel e Maffi. O serviço oferecido pela organização viabiliza e fomenta o crescimento das empresas, porque atua de forma assertiva, séria e transparente, para alavancar negócios a partir de uma base ética e profissional.