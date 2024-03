Confira as fotos do Marcas De Quem Decide 2024

A 26ª edição do Marcas De Quem Decide reuniu centenas de lideranças na manhã desta terça-feira (12), no Teatro do Sesi, em Porto Alegre. Durante o evento, o público descobriu quais são as marcas mais lembradas e as preferidas dos gaúchos.

Antes da cerimônia começar, as lideranças aproveitaram o café da manhã para fazer networking e trocar experiências. Depois, as marcas vencedoras foram chamadas ao palco para receber as premiações. Os registros do evento podem ser acessados e baixados a partir deste link.

A pesquisa do Marcas, realizada pelo Jornal do Comércio e pela pela IPO - Instituto Pesquisas de Opinião, é a única que mede, simultaneamente, a lembrança e a preferência das lideranças no Rio Grande do Sul em relação a empresas, serviços, entidades e destinos turísticos. Foram realizadas 400 entrevistas nas 47 principais cidades do Estado.

Neste ano, o estudo analisou 76 categorias, sendo três especiais (Marca Gaúcha Inovadora, Marca Gaúcha Ambiental e Grande Marca Gaúcha do Ano). Além de gestores e gestoras das principais companhias, passaram pelo evento políticos e personalidades gaúchas.