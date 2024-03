Lideranças destacam importância do Marcas de Quem Decide para o empresariado

A relevância das marcas foi destacada por lideranças empresariais do Rio Grande do Sul durante a realização do Marcas de Quem Decide 2024 que foi realizado nesta terça-feira (12) no Teatro do Sesi, em Porto Alegre. O evento em 26ª edição apresentou as marcas preferidas e mais lembradas por executivos e gestores do Rio Grande do Sul.

O presidente do Conselho do Lide RS, Eduardo Fernandez, disse que o evento é muito importante e tradicional porque consegue premiar as atividades empreendedoras que conseguem impactar na vida das pessoas. "É um orgulho para quem recebe o prêmio, porque é um trabalho de um ano inteiro em que a sociedade diz quais são as marcas mais eficientes e que estão na cabeça das pessoas", ressalta. Segundo Fernandez, o Lide RS exalta a atividade empreendedora porque todas as empresas são exponenciais e aparecem no desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

O presidente da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas de Porto Alegre (ADCE/POA), Francisco Lumertz, afirmou que o Marcas de Quem Decide serve para valorizar todas as empresas que investem em marketing e também tem um posicionamento correto na sociedade. "Ninguém consegue se expor tanto se não tiver um padrão de conduta, de profissionalismo e de gestão para ser reconhecido", destaca. Para Lumertz, o Marcas é um ato de confirmação do bem comum.

Já o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon/RS), Claudio Teitelbaum, disse que o Marcas é uma premiação mais do que consolidada no Estado. "É gratificante demais porque acaba sendo um reconhecimento do mercado de seremos o sindicato mais lembrado e preferido da sociedade gaúcha", explica. Conforme Teitelbaum, é um momento de consolidar e ver que a estratégia de atingir a sociedade e o setor com a mensagem da entidade está no caminho certo.

De acordo com o presidente do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RS), Marivaldo Tumelero, o Marcas de Quem Decide valoriza o trabalho das empresas. Tumelero destaca que o CIIE atua na formação de jovens, principalmente em situação de vulnerabilidade social, porque coloca muita gente no mercado de trabalho. Com relação ao Brasil em 2024, o presidente do CIEE comentou que está otimista com a situação econômica porque as coisas estão andando. "O mercado está mais competitivo e as exportações na área agrícola e pecuária estão mais difíceis porque os preços baixaram bastante. Temos que trabalhar porque é só o trabalho que resolve", destaca.

O presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Rodrigo Sousa Costa, ressalta que o reconhecimento do Marcas acaba servindo de combustível para todas as empresas e entidades que prestam um serviço extremamente relevante. "São empresas que geram riquezas e oportunidades de trabalho e renda para toda a população gaúcha", afirma. Para Costa, é um momento importante porque é um reconhecimento que inspira outras pessoas a fazerem a mesma coisa. "É uma grande honra estar com essa parceria com o Jornal do Comércio", afirma.