Ceasa/RS é responsável pela comercialização de 54% dos hortifrutigranjeiros no RS

Com 42 hectares, a Ceasa/RS, um dos principais centros de abastecimento do Rio Grande do Sul completa 50 anos no dia 8 de março. A empresa localizada no bairro Anchieta, na zona Norte de Porto Alegre, é responsável por 54% dos hortifrutigranjeiros comercializados no Estado. O local recebe produtos de 122 municípios gaúchos e pela estrutura passam cerca de 60 a 70 mil pessoas por dia. Pelos pavilhões da Ceasa são comercializados frutas, legumes e verduras consumidos no Rio Grande do Sul. Atualmente, são 1.570 produtores rurais e 313 empresas atacadistas cadastradas no complexo de 42 hectares - área equivalente ao tamanho de 60 campos de futebol. O diretor-presidente da Ceasa/RS, Carlos Siegle de Souza, afirma que a empresa composta por 150 funcionários é fundamental para o abastecimento do Rio Grande do Sul.

Jornal do Comércio - A Ceasa /RS completa 50 anos /RS no dia 8 de março. Qual a importância da Ceasa /RS para o abastecimento do Rio Grande do Sul?

Carlos Siegle - A empresa é responsável hoje por 54% dos hortifrutigranjeiros comercializados no Rio Grande do Sul. Recebemos produtos de 122 municípios do Estado e temos a responsabilidade de abastecer toda a Região Metropolitana de Porto Alegre. Todas as regiões do Estado toda a semana vem comprar produtos na empresa e levar para as suas regiões. Na terça e quinta-feira pela manhã - os clientes "chamados de fronteira" são oriundos de cidades de 200 km ou mais de distância de Porto Alegre.

JC - Com funciona a comercialização com os chamados "clientes de fronteira"?

Siegle - A Ceasa funciona de terça a sexta-feira, às 12h30min. Fazemos um cadastramento especial com os clientes de fronteira eles entram às 9h15min para poder abastecer e pegar a estrada para não prejudicar o abastecimento desses municípios. A Ceasa é fundamental para o abastecimento do Rio Grande do Sul. A cesta básica gaúcha entre 30% e 40% são de produtos de hortifrutigranjeiros. Somos responsáveis pela baliza de preços de hortifrutigranjeiros - mesmo quem não compra na Ceasa/RS usam as nossas informações de preço semanal para balizar o preço do seu produto no seu varejo.

JC - Como foi o funcionamento da Ceasa/RS na pandemia da Covid-19?

Siegle - Na pandemia, a Ceasa/RS não fechou e foi um dos poucos serviços que funcionou naquele período. Os trabalhadores fizeram malabarismos logísticos para manter a empresa aberta e abastecendo a população. A Ceasa implantou um sistema de prevenção à Covid-19. Uma das novidades foi a adoção de termômetros infravermelhos para a verificação da temperatura à distância. O dispositivo portátil foi utilizado nos pórticos de entrada e saída da instituição localizada no bairro Anchieta. A iniciativa da medição da temperatura foi realizada em todos os caminhoneiros e pedestres que entravam na Ceasa e também nos funcionários que utilizavam a sede administrativa da empresa.

JC - Qual o tamanho da Ceasa/RS e quantas pessoas circulam no complexo?

Siegle - A Ceasa/RS é um complexo de 42 hectares no bairro Anchieta perto do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Trabalham na Ceasa em torno de 10 mil pessoas. São 1.570 produtores no galpão dos produtores que vendem direto o fruto do seu trabalho. Temos 313 empresas que vendem produtos de outras empresas. Temos 800 carregadores autônomos que levam os produtos dos boxes até os caminhões e que são responsáveis pelo carregamento e o descarregamento dos veículos. Durante a semana passam pela Ceasa cerca em torno de 60 a 70 mil pessoas nos cinco dias de funcionamento. O setor de hortifrutigranjeiro funciona de segunda a sexta-feira das 5h às 10h. Já os setores de carne, flores e atípicos atendem o público (pessoas jurídicas e físicas) o dia inteiro. No sábado, o setor de flores e de carnes atende das 8h às 12h30min.