Festa da Uva encerra com público de 400 mil visitantes no parque

A 34ª Festa Nacional da Uva chegou ao fim com número de visitantes estimado em 400 mil pessoas - dado apurado até as 19h de domingo (3) pela Comissão Comunitária. Em balanço ainda parcial feito pelo presidente do evento, Fernando Bertotto, foram cerca de 37 mil pessoas de público nos três shows nacionais realizados aos sábados. Já as seis noites de desfiles cênicos, na Rua Sinimbu, reuniram 64 mil pessoas, sendo 20 mil no último, realizado no sábado (2).

Ao longo de 18 dias de evento, 120 toneladas de uva foram distribuídas aos visitantes, tanto no Parque da Festa da Uva quanto nos corsos. "A primeira Festa da Uva pós-pandemia foi um sucesso. O turista brasileiro voltou a prestigiar e participar dela. Isso precisa ser salientado. Houve muitas excursões de visitantes", afirmou. Ao longo do mês de março, a comissão deverá divulgar os números oficiais da feira. Já os resultados financeiros devem ser conhecidos no final de abril.



Outro aspecto considerado positivo foram as inovações apresentadas nesta edição, como a criação dos espaços Téti, voltado ao público infantil; Tendenza, dedicado ao setor de moda da região; e Vila das Cervejas. "São mudanças significativas e importantes, que podem permanecer em outras edições", destaca Bertotto. A retomada do espetáculo Som & Luz, depois de oito anos, encantou os espectadores, assim como a novidade tirolesa e o já tradicional passeio de helicóptero.



Outro ponto ressaltado foi o deslocamento do setor de alimentação da festa para o Pavilhão 1, enquanto o espaço multissetorial passou a integrar o Pavilhão 2, reorganizando o fluxo de visitantes. A presença de pequenas ilhas de serviços de alimentação em diferentes pontos estratégicos do parque também foi considerada importante pela comissão para o atendimento ao público. A agricultura familiar foi apontada como essencial para a Festa da Uva 2024. Tanto no papel de expositor quanto como fornecedor, os agricultores se fizeram presentes trazendo importante amostra da produção e do seu empenho para o desenvolvimento da região.



Durante a solenidade de encerramento foi anunciada a data da 35ª Festa Nacional da Uva, marcada para 19 de fevereiro a 8 de março de 2026. No ano que vem, o parque de eventos receberá a Festa das Colheitas nos dias 28 de fevereiro, 1 e 2 de março, 7 a 9 de março e 14 a 16 de março, nas sextas-feiras, sábados e domingos.