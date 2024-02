Festa da Uva concede gratuidade para mais de 100 mil visitantes

Crianças com até 12 anos acessam gratuitamente. A Comissão Comunitária ainda distribuiu em torno de 100 mil cortesias para que entidades e empresas contemplem os seus públicos. Pessoas com mais de 60 anos, estudantes a partir dos 12 anos e doadores de sangue com documento comprobatório pagam meia-entrada.

Como forma de contribuição, a comissão sugeriu a doação voluntária de alimentos não perecíveis, destinados ao Banco de Alimentos de Caxias do Sul, que repassará a entidades que atendem populações vulneráveis. O total arrecadado foi superior a três toneladas. “A população aderiu à ideia, veio ao Parque de Eventos, economizou determinado valor e aproveitou as dezenas de atrações culturais oferecidas ao longo de todo o dia”, salientou o presidente da Comissão Comunitária, Fernando Bertotto.

Projeto registra olhar infantil

Mãos habilidosas, olhares atentos e sorrisos de orelha a orelha deram o tom de uma tarde muito especial no Pavilhão 2 do Parque de Eventos. O local recebeu mais uma intervenção do Projeto Favelar, realizado pelo Studio Santa Lata, com promoção especial da Secretaria da Cultura de Caxias do Sul durante a Festa da Uva 2024.

Cerca de 270 crianças deram suas contribuições para a criação de uma grande maquete, criada de forma coletiva e sustentável, com o propósito de destacar as diferentes vivências culturais dos pequenos. Os meninos e as meninas que estiveram no parque são atendidos por entidades atuantes pela causa da população vulnerável.

O responsável pela iniciativa, Andrigo Martins, destaca que o empoderamento e o protagonismo da juventude, bem como o estímulo à arte periférica, são alguns dos principais objetivos do Favelar. “A ideia é garantir benefícios humanizados às crianças e aos adolescentes, dentro e fora de escolas e espaços culturais”, complementa.

A rainha da Festa da Uva 2024, Lizandra Mello Chinali, e as princesas Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho, acompanharam a intervenção. O trio recebeu o carinho dos pequenos e os auxiliou na confecção de parte da maquete. Ao todo, o Favelar na Festa teve três intervenções durante estaª edição.

O Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva estará aberto nesta quinta, das 14h às 22h; na sexta, das 14h às 23h; no sábado, das 10h às 23h; e, no domingo, das 10h às 22h. Os ingressos custam R$ 20, com direito à meia-entrada. O estacionamento para automóveis e motos tem valor de R$ 20. Além de shows de talentos locais e regionais, a programação desta quinta contempla a penúltima do espetáculo Som & Luz, no Jardim das Réplicas de Caxias. O ingresso para assistir parte de R$ 5. A programação se encerra no domingo (3).