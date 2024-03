Missão comercial holandesa no RS aproxima empresários em Rio Grande

missão comercial holandesa no Rio Grande do Sul visitou o complexo portuário de Rio Grande. O primeiro dia da, neste domingo (3), foi de reuniões e encontros institucionais em Pelotas e Rio Grande, na metade Sul do Estado. Durante a agenda, as lideranças trataram de negócios e oportunidades nas áreas de energia e indústria verde. Nesta segunda-feira (4), a comitiva

De acordo com a vice-embaixadora do Reino dos Países Baixos, Afke Mulder, a aproximação da Holanda com o Rio Grande do Sul deve continuar. "Essa visita mostrou que o potencial para negócios é enorme", considerou a diplomata. Ela destacou, ainda, a intenção de cooperação bilateral para negócios no mercado marítimo. "A missão abrange desenvolvimento sustentável e logística, projetos energéticos ligados aos portos, como energia eólica onshore e offshore e hidrogênio".

O Chefe do Netherlands Business Support Office (NBSO Porto Alegre), Caspar Van Rijnbach, afirmou que as rodadas de conversas foram "muito produtivas" e que há lideranças sendo convidadas a voltar ao Brasil. "Há pessoas sendo chamadas para participar de eventos, para apresentar propostas de melhorias para o país, bem como pessoas interessadas em ir para a Holanda para conhecer a realidade e a tecnologia holandesa. Ou seja, essa missão tem potenciais frutos no curto prazo."

Sobre a visita ao Porto de Rio Grande, que aconteceu nesta segunda-feira, Caspar considerou que foi elucidativa. "Acho que está indo muito bem. Acredito que tem muitas oportunidades que podem ser exploradas. O mais importante é as pessoas visitando o Porto de Rio Grande. Porque estando aqui você consegue ver como funciona, quais realmente são as oportunidades, qual o tamanho, quais são as pontos que são realmente interessantes para colaborar", refletiu.

Conforme ele, as opiniões dos empresários são promissoras. "As opiniões que eu tenho ouvido dos empresários holandeses são bastante positivas, tanto em relação às oportunidades e quanto à facilidade de colaboração, de conversas para buscar soluções para a região. As empresa estão contentes em estar aqui vendo as oportunidades presencialmente", afirmou.

O vice-prefeito de Rotterdam, Robert Simons, considerou que a expertise da cidade holandesa em economia baseada no setor naval e de energia sustentável nas cidades de Pelotas e Rio Grande aproxima os dois países. "Viemos com empresas para uma aproximação importante no desenvolvimento comercial das empresas de Rotterdam e de Pelotas e Rio Grande. Conhecer o ecossistema desses setores no Rio Grande do Sul abriu uma porta de possibilidades futuras".

O presidente da Portos RS, que gerencia o complexo portuário de Rio Grande, Cristiano Klinger, avaliou que a missão teve como objetivo a troca de informações e o alinhamento de ações necessárias para o desenvolvimento no porto. "Recebemos diversas empresas com interesse de fazer negócios com o complexo. É a concretização do Porto de Rio Grande como hub da região, como uma plataforma logística para a questão energética, que foi uma das pautas mais discutidas, junto à utilização do complexo para conectar o Rio Grande do Sul à Europa, via porto de Rotterdam", disse.