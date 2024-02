Parque possibilita passeio pela história da imigração

Roberto Hunoff

De Caxias do Sul

Em meio às atrações gastronômicas, artísticas e culturais, o Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva possibilita aos visitantes conhecer melhor a história do município e da imigração italiana. O ponto principal deste passeio está nas Réplicas de Caxias do Sul. Inauguradas na Festa da Uva de 1978, elas reproduzem duas quadras da Rua Grande (entre a atual Avenida Júlio de Castilhos e a Rua Dr. Montaury), em 1885.

O conjunto arquitetônico, que obedece rigorosamente aos padrões vigentes na época, é formado por 17 casas de madeira e uma de alvenaria, onde o visitante encontra gastronomia, artesanato e história. Também há um espaço para a religiosidade, com o campanário, coreto e a capela, em alusão à antiga Igreja Santa Teresa. No local, no domingo, às 17h, será celebrada missa.O Museu do Comércio reproduz um armazém de secos e molhados do final do século XIX. O espaço tem acervo de objetos, móveis, ferraria, chapéus e alimentos, em uma reprodução completa de um estabelecimento comercial da época. Com o apoio de óculos de realidade virtual, o Museu da Água oferece aos turistas um tour pelo caminho que a água percorre até chegar à sua casa. Também há uma exposição de equipamentos antigos que contam a história do saneamento do município.O Monumento Jesus Cristo Terceiro Milênio é uma obra com 21 metros de altura e 10 de largura, instalada na posição Sul, ao lado do mirante. Concebida pelo artista plástico caxiense Bruno Segalla, ela registra a imagem de Cristo meditando e contemplando a cidade. Na sua base está o Memorial Atelier Zambelli. Ali estão expostos moldes de imagens sacras, esculturas e ornamentos para igrejas, capelas e residências, que foram desenvolvidos por alguns dos membros da família Zambelli. Outro atrativo religioso é a escadaria da Via Sacra, com 15 estações distribuídas ao longo de 240 degraus. O início se dá junto à Gruta de Nossa Senhora do Caravaggio e culmina ao lado do Monumento Jesus Terceiro Milênio.O Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva estará aberto nesta sexta, das 14h às 23h; no sábado, das 10h às 23h; e, no domingo, das 10h às 22h. Os ingressos custam R$ 20, com direito à meia-entrada. O estacionamento para automóveis e motos tem valor de R$ 20. A programação se encerra no domingo (3).Espetáculo Som & Luz, no Jardim das RéplicasIngressos a partir de R$ 510h às 14hUvada da Nona, na Vila dos Distritos, com distribuição gratuita do doce com pão caseiro20hDesfile cênico, na Rua Sinimbu, antecedido pelo pré-desfile (19h)21hShow Bruno & Marrone + Raça Negra, na Arena de Eventos no Parque de Eventos. Ingressos a partir de R$ 5014hFinal dos Jogos Coloniais, na Rua Sinimbu, em frente à Praça Dante Alighieri. Na sequência, premiação da equipe vencedora da competição20hCerimônia de encerramento