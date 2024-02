Porto Alegre bate recorde de arrecadação do ISSQN em janeiro

O município de Porto Alegre bateu o recorde histórico de arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) em janeiro. Com um crescimento real de 7,7%, a arrecadação atingiu R$ 160,4 milhões, comparado aos R$ 142,5 milhões arrecadados no mesmo período de 2023. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

Durante os últimos anos, a Capital concedeu redução de alíquota do imposto para mais de 60 atividades e viu a arrecadação aumentar com a retenção de empresas que estavam prestes a deixar o município e ações de autorregularização.

Durante o mês de janeiro deste ano, 44 empresas optaram por regularizar seus recolhimentos, seguindo as orientações da equipe de fiscalização orientadora. No total, a arrecadação com estes casos foi de R$ 2,15 milhões.