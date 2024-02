Setor empresarial da Serra Gaúcha fortalece presença na Festa da Uva

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

Com presença global, Marcopolo e Randoncorp, as duas maiores marcas industriais de Caxias do Sul, participam da Festa Nacional da Uva com estandes que destacam os 75 anos de história de cada uma, que serão completados em agosto próximo. Ambas são patrocinadoras do evento e ocupam metade da parte inferior do Centro de Eventos.

Entre os objetivos da participação na festa, a Randoncorp busca o reforço do posicionamento da empresa, apresentando os negócios em suas diversas frentes de atuação, além de mensagens que potencializam o compromisso com a sustentabilidade, o perfil inovador e as oportunidades como uma marca empregadora e referência para toda comunidade. No estande de 515m², a comunidade interage em ambientes que reproduzem a trajetória de 75 anos da Randoncorp e da Randon, a presença global das fábricas e os produtos e serviços de todas as verticais de negócios.

Também destaca os 70 anos da marca Fras-le e ações de relacionamento da Rands, a nova marca de serviços financeiros e digitais da companhia. Ainda estão em exposição alguns dos produtos e um semirreboque em miniatura, produzido por jovens aprendizes em atividades do programa Qualificar.

No estande da Marcopolo, são destacados alguns dos marcos históricos da companhia. Também estão expostos dois modelos de ônibus, G8 e Volare. O G8 apresentado é uma proposta conceito, em que a empresa expõe quase todas as configurações possíveis para um veículo de transporte rodoviário de passageiros. “Iniciamos as comemorações dos 75 anos da Marcopolo na Festa da Uva, pois, por mais que sejamos uma empresa que está dentre os grandes players mundiais, as origens estão em Caxias do Sul. Nesta edição do evento, destacamos os veículos produzidos pela Volare, marca focada na fabricação de micro-ônibus, que é líder no segmento. Conferimos ainda visibilidade a ônibus consagrados, como a família G8, responsável pelos modelos mais vendidos do Brasil e de grande aceitação externa”, afirmou o CEO André Armaganijan.