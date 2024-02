Moda tem área dedicada na Festa da Uva

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

A Festa da Uva deste ano tem como uma de suas atrações o Espaço Tendenza, iniciativa que explora o setor da moda na Serra Gaúcha. Com o objetivo de destacar a importância cultural e econômica dessa indústria, o local é um ponto focal para a expressão artística e criativa, com a presença de marcas autorais, empresas e órgãos que nele atuam.



A programação inclui a participação de marcas regionais, que apresentam editoriais de moda ao vivo, mostrando ao público uma experiência do que acontece nos bastidores destas ações. “Durante esses eventos, grandes marcas revelam suas novas coleções e projetos. Os editoriais ao vivo se desdobrarão em uma exposição de fotografia artística, construída ao longo dos dias da Festa Nacional da Uva”, explica Raul Cardoso, responsável pelo Espaço Tendenza.

LEIA MAIS: Festa da Uva tem movimento intenso no final de semana



Um dos editoriais produzidos reuniu as princesas da Festa da Uva, Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho. O trabalho ganhou a denominação de Jardim Secreto e convida as mulheres a reconhecer o poder que emana das suas subjetividades. “É inusitado e disruptivo unir imagens tão tradicionais quanto as das princesas à moída íntima. Mas este é o papel da moda: aterrar símbolos culturais em seu espaço-tempo, modernizar com os pés nas tradições e os olhos no seu tempo presente”, salienta Cardoso. Desde sexta-feira, as fotografias do editorial estão expostas no Espaço Tendenza.



O local também é dedicado a bate-papo com representantes do mercado da moda e entrevistas transmitidas ao vivo nas redes sociais da Festa Nacional da Uva. No dia 3 de março, no encerramento da Festa Nacional da Uva, o Espaço Tendenza receberá a Exposição de Fotos dos Editoriais de Moda. Um dos editoriais produzidos reuniu as princesas da Festa da Uva, Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho. O trabalho ganhou a denominação de Jardim Secreto e convida as mulheres a reconhecer o poder que emana das suas subjetividades. “É inusitado e disruptivo unir imagens tão tradicionais quanto as das princesas à moída íntima. Mas este é o papel da moda: aterrar símbolos culturais em seu espaço-tempo, modernizar com os pés nas tradições e os olhos no seu tempo presente”, salienta Cardoso. Desde sexta-feira, as fotografias do editorial estão expostas no Espaço Tendenza.O local também é dedicado a bate-papo com representantes do mercado da moda e entrevistas transmitidas ao vivo nas redes sociais da Festa Nacional da Uva. No dia 3 de março, no encerramento da Festa Nacional da Uva, o Espaço Tendenza receberá a Exposição de Fotos dos Editoriais de Moda.

Empresas com melhor decoração são premiadas

Completando 30 anos em 2024, o concurso Tirando o Pó – A Memória da História teve a participação de 46 empresas, de diferentes segmentos, sediadas em Caxias do Sul. A iniciativa do Sindicato do Comércio Varejista propôs a decoração do espaço do estabelecimento com elementos inspirados no tema da edição da Festa Nacional da Uva, “Caminhos e Lugares”. O principal objetivo é o de recuperar acervos históricos, oferecendo ao visitante o contato com antigos hábitos, produtos coloniais e derivados da uva, além de estimular a comunidade a divulgar e destacar as atividades do evento.



As três melhores decorações foram premiadas com um total de 1,7 mil ingressos ao Parque de Eventos, com distribuição de acordo com a posição. A primeira colocada foi a Sperinde Gestão Imobiliária; a segunda, Caminho Ensino Fundamental e Médio; e a terceira, Ferragens Biondo. Ainda foi conferida menção honrosa ao Recanto ComVida Centro de Cuidado ao Idoso.





Parque recebe em torno de 120 mil visitantes



A Comissão Comunitária atualizou, na segunda-feira (26), os números de visitação ao Parque de Eventos da Festa da Uva. Os dados indicam em torno de 120 mil pessoas até a noite de domingo. Deste total, 23 mil participaram dos dois shows nacionais. Os quatro desfiles cênicos realizados somam 37 mil, de acordo com a comissão. O total de uvas distribuídas já chega a 68 toneladas, de um total de 150 adquiridas pela comissão.



O Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva está aberto de segunda a quinta, das 14h às 22h; nas sextas, das 14h às 23h; aos sábados, das 10h às 23h; e aos domingos, das 10h às 22h. Os ingressos custam R$ 20, com direito à meia-entrada. O estacionamento para automóveis e motos tem valor de R$ 20. Além de shows de talentos locais e regionais, a programação desta terça-feira contempla nova edição do espetáculo Som & Luz, no Jardim das Réplicas de Caxias. O ingresso para assistir parte de R$ 5.