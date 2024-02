Bourbon Serra Gaúcha investe em experiência para atrair público

Primeiro empreendimento do grupo Bourbon Hospitalidade no Rio Grande do Sul, o Bourbon Serra Gaúcha - Divisa Resort, localizado em São Francisco de Paula, nos Campos de Cima da Serra, planeja investimentos para ampliar o público e o tempo de estadia dos hóspedes. De acordo com a gerente de vendas, Adriana Paixão, nos próximos meses o resort terá novas acomodações, academia, espaço kids, restaurante temático para eventos e até um vinhedo, o que pode colocar o resort na rota de enoturismo do Estado.

Diferente de resorts onde o foco são as festas e o agito, o Bourbon Serra Gaúcha aposta no público que quer descansar e aproveitar a natureza em boa companhia. E é com esse objetivo que a nova gestão pretende aumentar o número de visitantes. "Nossa ideia é evoluir com a ocupação do hotel e divulgar para mais mercados. Hoje, nosso foco está no Rio Grande do Sul, mas estamos querendo ampliar a divulgação para outros estados, aumentando o público do hotel", disse a gerente. Ela afirmou, ainda, que o alvo do resort são famílias, com diversas atividades voltadas ao público infantil. "Mas nós temos uma vocação para viagens de lua de mel e eventos corporativos. Estamos investindo nisso", acrescentou.

Novas atrações

De acordo com Adriana, nas próximas semanas, o resort vai inaugurar uma academia e um novo espaço kids, além de uma nova acomodação. "Vamos ter uma academia bem aparelhada para quem não gosta de parar os exercícios durante o descanso e também teremos um novo espaço kids para que os pais possam relaxar", afirmou.

No alto de uma colina, outra novidade a espera dos hóspedes. A taberna do Hobbit, inspirada na saga audiovisual Senhor dos Anéis, está sendo reformada para ofertar uma experiência gastronômica. "Vai ser um espaço exclusivo, onde é possível ver toda a vista do resort, será tanto para casais, quanto para famílias e eventos, mas tudo será feito sob demanda", contou. O espaço tem capacidade para receber 20 pessoas.

Entre outras atrações do resort, que opera há cerca de um ano, estão passeios à cavalo, fazendinha com diversos animais, passeios de quadriciclos, que duram cerca de duas horas e permitem que os turistas conheçam a barragem da Divisa, passeio de barco e pesca, caiaque e stand up paddle. O Bourbon Serra Gaúcha também possui sala de jogos, onde um novo bar começará a operar em breve.

Suítes dentro de pipas de vinho

Outro diferencial do resort gaúcho é a utilização de pipas (barris) de vinho para a construção das suítes, que possuem, em média, 70m². Nesse espaço com casas temáticas, está em fase de finalização uma nova acomodação construída com as pipas, mas que terá tamanho maior que as demais, incluindo um terraço e apartamentos interligados para famílias. A construção das acomodações, segundo a gestão, foi artesanal e sustentável com barris originais de vinícolas do interior do Estado.

Além das acomodações dentro das pipas, o resort possui com 20 bangalôs em que o diferencial fica por conta do teto de vidro que permite admirar um céu estrelado.

Sobre o Bourbon Hospitalidade

Há 60 anos no mercado hoteleiro, a Bourbon tem áreas de negócios que incluem o Bourbon Gastronomia, Bourbon Hotéis e Resorts e o BDC (Bourbon Destination Club). São 25 unidades em três países (Brasil, Paraguai e Argentina) e em mais de 20 cidades. Além disso, já somam 5.000 acomodações que a colocam entre as dez maiores marcas hoteleiras atuantes no Brasil.



Em 2024, o Bourbon Serra Gaúcha | Divisa Resort ganhou o Traveller Review Awards 2024. Conferido anualmente pelo site Booking.com, o prêmio reconhece a excelência em hospitalidade de alguns dos principais players do segmento no mundo.