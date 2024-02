Festa da Uva tem movimento intenso no final de semana

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

O público que passou neste final de semana pelo Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul, foi bem superior ao do anterior, de acordo com os dados preliminares da Comissão Comunitária, responsável pela organização do evento. No sábado e domingo, da abertura ao fechamento dos portões, o movimento foi intenso, com formação de filas e aglomerações em vários pontos do parque.



No sábado, o público superou 34 mil visitantes, praticamente o mesmo dos três primeiros dias de feira, de 38 mil. Foram 25 mil visitantes no parque e mais 9 mil no show nacional com o DJ Alok e o rapper Filipe Ret, realizado na arena montada no Espaço Multicultural. No domingo, o parque recebeu 23 mil visitantes até as 18h.