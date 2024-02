Festa da Uva distribui meia tonelada de polenta

O público que esteve no sábado (24), no Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, foi recebido com um ingrediente ainda mais especial no início da tarde. Cerca de 3 mil porções de polenta com ragu foram servidas gratuitamente aos visitantes durante o polentaço, no Pavilhão 1.

Realizada pela Festa da Uva 2024, com a coordenação da nutricionista Josiane Camazzola, que integra a Comissão Comunitária do evento, a ação teve a parceria da prefeitura de Rio do Oeste (SC). Da cidade catarinense vieram oito cozinheiros para o evento gastronômico, também acompanhado pela rainha da Festa da Uva, Lizandra Mello Chinali, e pelas princesas Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho.

Ivete Lúcia Boff, 61 anos, provou a polenta com o tradicional molho vermelho e não poupou elogios. “Fiquei impressionada com a quantidade de polenta produzida. Nunca tinha visto uma polenta gigante e estava deliciosa”, destaca.

Para que a polenta tomasse forma, os organizadores usaram 150 kg de fubá, seis quilos de sal, três litros de óleo e 600 litros de água. Segundo Josiane, o ineditismo de atividades como essa na Festa agradou ao público. “Foi incrível ver de perto a curiosidade das pessoas, que nunca tinham visto algo parecido de perto”, pontua.

Para este domingo, os visitantes poderão participar do saguzaço, já realizado na edição de 2022. O chef Carlos Bortollazzi, com a ajuda de alunos do curso de gastronomia da Universidade de Caxias do Sul, irá preparar uma tonelada de sagu, que será servido como creme. A iguaria é uma das mais famosas e consumidas sobremesas da gastronomia italiana. Outro atrativo do domingo é a apresentação de mais um desfile cênico, a partir de 19h, na Rua Sinimbu, no Centro.