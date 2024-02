Rio Grande do Sul lidera exportações de objetos de decoração

De acordo com o estudo apresentado pela Associação Brasileira de Artigos para a Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas e Celebrações (ABCasa), em parceria com o IEMI - Inteligência de Mercado, o Rio Grande do Sul foi o principal exportador de artigos para casa e decoração no País em 2022, contribuindo com 41,1% do total das exportações. A pesquisa foi a primeira divulgada pela instituição desde o término da pandemia.

Segundo o levantamento, Santa Catarina ocupou o segundo lugar dentre os exportadores do Brasil, o valor da produção nacional chegou aos R$ 54,015 milhões em 2022.

Dos importadores, os Estados Unidos foi o principal parceiro comercial, representando 35,2% das importações, seguido da Argentina, 8,7%. Já o Paraguai figurou na terceira posição, com 7%, e o Uruguai em quarto, com 6%.

O segmento mais demandado foi da linha de Artigos de Decoração (R$ 37,473 mil), seguido dos Artigos de uso doméstico e pessoal (R$ 15,057 mil). Artigos de presentes, papelaria e tabacaria foram os últimos na ordem (R$ 1,485 mil). Os itens mais demandados foram Roupas de cama, mesa e banho, Complementos do mobiliário e Tapetes e cortinas, respectivamente.

Para Anderson Passos, diretor-executivo da ABCasa, os mercados mais relevantes para as exportações brasileiras estão nas Américas, representando 78% do total, indicando que há um espaço considerável para crescimento que não foi preenchido em outros continentes pelos produtos nacionais.



"É importante ressaltar que o nosso setor empregou um total de 2,7 milhões de pessoas em 2022, tanto em lojas especializadas como em varejistas não especializados", aponta Eduardo Cincinato, presidente da ABCasa – um aumento de cerca de 200 mil pessoas em relação a 2021.



Sobre o mercado no Rio Grande do Sul, Cincinato comenta: “Além do impacto econômico, destaca-se a relevância na geração de empregos. O Rio Grande do Sul lidera na região Sul, detendo 11,3% das unidades produtoras e sendo o segundo mais representativo em termos de mão de obra empregada, alcançando 11,6%”.



O Sudeste representou 46,1% do total dos pontos de venda de artigos do segmento no País. Já participação do Sul foi de 20,6%. A região Norte representou a menor parte, com 5%.



Em se tratando de empregos no setor de artigos para casa, São Paulo empregou expressivos 38,3%, quando o segundo lugar foi conquistado por Santa Catarina, com a porcentagem de 12,9%, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais, do Ministério do Trabalho e do Emprego (Rais). No ranking, o Rio Grande do Sul fica em terceiro, com 11,6%.



São Paulo também dispara na liderança da concentração de empresas atacadistas de artigos para casa: 37,1% das empresas, quando o segundo lugar foi conquistado por Minas Gerais, na porcentagem de 8,7%. O Rio Grande do Sul ocupou o sexto lugar, com 5,2%.



Para os empregos das empresas atacadistas do setor, São Paulo representou 39,1%, superando Minas Gerais (11,3%) e Rio de Janeiro (6,5%).



Dados da Secex (Secretaria de Comércio) indicaram que, quando se tratou de importar, o Brasil preferiu a China para os artigos de casa (70,1%). A Índia teve o segundo lugar por uma fatia muito menor (3,8%).



Ainda que com um expressivo mercado de exportação, a balança comercial do Brasil no setor obteve saldo negativo conforme verificado no período 2017-2022