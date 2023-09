Setor de design de interiores ganha força com eventos

Carmen Carlet, especial para o JC*



O Rio Grande do Sul abriu janelas e portas para o setor de design de móveis. A multiplicação de feiras e eventos tem movimentado a indústria, profissionais e um crescente público consumidor que busca a exclusividade em peças.Porto Alegre, Gramado, Bento Gonçalves e mais recentemente Novo Hamburgo sediam os eventos que têm atraído, inclusive, players do Mercosul. A serra gaúcha lidera quando o assunto é negócios. Gramado, por exemplo, registrou recordes em vendas com os países vizinhos, bem como as feiras de Bento Gonçalves que deve negociar algo em torno de R$ 2 bilhões nos próximos 12 meses.Na Capital, Casacor, Mostra Elite Design também movimento só que com o viés de apresentar novas tendências em desenhos, materiais e tecnologia para o consumidor final.

A pandemia da Covid-19, mesmo depois do recuo, provocou mudanças de comportamento e hábitos. Uma delas foi o crescimento do trabalho remoto. Esse retorno para dentro de casa - mesmo que em algumas situações já existissem trabalhos em formato híbrido - permanece rendendo bons pretos e crescimento nos serviços prestados pelos escritórios de arquitetura.

Raquel Hagen, presidente da Associação Riograndense dos Escritórios de Arquitetura (Asbea-RS) conta que desde 2020 tem sido registrada uma grande busca pela criação de espaços de trabalho e estudo dentro das casas, tanto na área de interiores como também no desenvolvimento de produtos imobiliários que contemplem essa questão. "É um tema que segue importante, mesmo que já estejamos em um cenário diferente, onde várias empresas têm voltado ao presencial", explica a arquiteta ao destacar ainda a importância das áreas de convívio das residências, assim como as áreas de estudo/trabalho. Segundo estima, esse desempenho pode ser observado tanto em empreendimentos residenciais como nos comerciais novos: "Se vê o crescimento da necessidade de áreas comuns mais completas, proporcionando mais espaços externos de qualidade nos condomínios", complementa.



Hagen argumenta que esse aquecimento no mercado de interiores, principalmente em reformas de casas e apartamentos, acabou criando, inclusive, falta de mão de obra especializada para atender as demandas. Para a profissional, as pessoas sentiram a necessidade de deixar mais aprazíveis seus ambientes ou até de se mudarem para apartamentos maiores: "Isso pôde ser percebido inclusive junto aos fornecedores que ainda pedem prazos muito maiores que os usuais para os mesmos produtos".



No que tange a tendências de tempos "normais" no pós-pandemia, as pessoas têm buscado elementos naturais, inclusive na tipologia dos apartamentos com janelas maiores, ventilação natural, orientação solar, mais sacadas - aliás, a propensão anterior dos gaúchos de fechar as sacadas, vem se modificando. A tendência do natural segue na arquitetura de interiores, nos revestimentos, acabamentos com madeira e pedra. "Passamos de uma arquitetura pop e plastificada para algo mais aconchegante, como madeiras - ou materiais que se aproximem -, tecidos e texturas, além de uma busca por maior sensibilidade conjugada através dos grandes vãos, luz, sol e ventilação". Ao mesmo tempo, tecnologia e automação que já vinham ganhando terreno através de equipamentos mais modernos, ganharam força.



Projetando o desempenho do setor, Hagen acredita que o mercado continuará aquecido com novas marcas e fornecedores - invertendo a rota tradicional- de São Paulo e Rio de Janeiro- e se estabelecendo em solo gaúcho. "O centro do País tem visto o potencial do nosso Estado", define a arquiteta, ao mesmo tempo que observa uma maior projeção dos profissionais locais em publicações e eventos especializados do Sudeste.



Fundada em 1986, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (Asbea-RS) possui 47 escritórios associados, responsáveis por 60% da metragem quadrada dos projetos arquitetônicos aprovados pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre.



Público pode experienciar o mundo do design

Todos os anos profissionais da arquitetura se mobilizam para apresentar ao público o que há de mais moderno, tecnológico e sustentável no mundo do design de interior. A partir do segundo semestre, se multiplicam as mostras que encantam o consumidor com ambientes e detalhes onde as marcas propiciam experiências e aplicação de peças de design no cotidiano de casas e escritórios. Uma das mais tradicionais é a Casacor Rio Grande do Sul, que chega à 31ª edição em 2023. Presente no Brasil há 36 anos, o evento já é sinônimo de arquitetura de interiores. Karina Capaverde, diretora da seção gaúcha, afirma que não tem como dissociar arquitetura de interiores de Casacor "pois as histórias se fundem", define. "A Casacor é a principal vitrine para arquitetos, decoradores, paisagistas, e fornecedores do segmento e chancela marcas e nomes do mercado", explica. Com o tema Corpo & Morada, em 2023, propõe reacender o prazer de viver em uma casa com aconchego e tranquilidade, mesmo que seja em uma metrópole. Para tanto, a mostra apresenta ao público 40 ambientes idealizados por 70 profissionais que apresentam soluções reais e próximas do cotidiano, aproveitando como ponto de partida a casa da tradicional família Bing, localizada no bairro Bela Vista, em Porto Alegre. "Apresentar ambientes com proporções reais é uma das grandes novidades para o público este ano, que também pode desfrutar da experiência em uma área com gastronomia e compras, com acesso totalmente gratuito", garante Capaverde. Aguardada anualmente por profissionais e entusiastas da área, a projeção é de que ao menos 35 mil pessoas visitem os espaços ao longo dos mais de 50 dias de exposição em solo gaúcho. Conforme a coordenadora da mostra, a cada ano são lançadas soluções em tecnologia e sustentabilidade nos materiais expostos. "Os lançamentos ficam por conta de um amplo rol de fornecedores, que apresentam o que têm de mais moderno e de ponta", explica. Em relação à tecnologia, o conceito de casa conectada é uma tendência que vem sendo trazido ano após ano, com novidades. "Comandar a casa através do celular, gerenciar demandas caseiras usando a tecnologia como aliada, são realidades que se viu primeiro aqui na Casacor já há alguns anos", finaliza.

Outro evento que vem consolidando presença no calendário setorial é a Mostra Elite Design que chega à sexta edição e ocorre de 14 de setembro a 12 de novembro, no Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre (GPA), no Quarto Distrito. Flávia Sffair, diretora, diz que a Mostra tem a missão de fazer conexões entre seus três clientes: empresas, profissionais expositores e consumidores finais, os visitantes. Um outro viés deste evento é fomentar o design, com o primeiro Salão de Design, realizado em paralelo com a Mostra de Arquitetura. Além disso, Sffair evidencia o lançamento de novos produtos e tendências, bem como apresenta ao mercado novos talentos. Em 3 mil m² a Elite abriga 30 ambientes criados por 50 profissionais entre arquitetos, designers e paisagistas.



Uma grande novidade prevista desta edição é o 1º Salão de Design, um projeto piloto que contempla entre oito e 10 designers com trabalhos de vanguarda, inéditos e com pegadas diferenciadas que apresentam suas peças apresentadas ao público. Sffair estima que durante as nove semanas de Mostra Elite Design cerca de 14 mil pessoas deverão passar pelo evento movimentando, aproximadamente, R$ 7 milhões.



Sempre conectada com a perspectiva de reaproveitamento, a organizadora da Mostra conta que no decorrer de seis anos, busca na desmontagem de cada edição proteger e armazenar materiais que poderão ser reutilizados por novos profissionais, com uma roupagem totalmente diferenciada contribuindo para a sustentabilidade do evento.

Proposta de vivência interativa para os visitantes

Outro evento que está se solidificando neste ano é a Mostra Glass, em Novo Hamburgo. Com o mote "Experiências", o evento evidencia ainda mais um dos seus propósitos desde a primeira edição: propor uma vivência interativa para o público. Segundo Jones Baptista, idealizador, a edição deste ano oferece possibilidade de se exercitar, viver diferentes experiências gastronômicas e até mesmo trabalhar dentro da mostra, o que dá ao visitante a opção de relacionar-se com produtos e espaços. Para Baptista, o ápice da experiência será a possibilidade de convidados especiais dormirem em duas casas totalmente funcionais dentro da mostra. Com operação de hospedagem por conta da Estalagem La Hacienda, além do pernoite em uma das casas, os convidados terão uma apresentação do espaço, um jantar de boas-vindas, acesso VIP durante o evento, café da manhã e almoço. "Somos a primeira mostra do mundo com essa experiência imersiva. Será algo único!", garante o idealizador. Além dessa novidade ainda tem uma quadra de pickleball, tendência de esporte que vem crescendo no Brasil, e o retorno da quadra funcional de beach tennis, que fez sucesso na última edição. Com 1.700 m² de área construída, a Mostra Glass 2023 envolve 24 profissionais arquitetos e designers de interiores de diferentes regiões do Rio Grande do Sul, com projetos desde ambientes da casa principal a outras casas inteiras dispostas no terreno, que foram construídas do zero na última edição do evento.

Salão de Gramado 2023 registrou recorde de negócios com o Mercosul

Em sua 9ª edição, o evento, realizado entre os dias 5 e 8 de junho, recebeu um público superior a 7 mil visitantes que foram conferir as novidades

A 9ª edição do Salão de Gramado - que aconteceu entre 5 e 8 de junho - registrou mais de 7 mil visitantes entre lojistas e arquitetos de várias regiões do País, além de representantes de empresas do Mercosul que conferiram as novidades e consolidaram negócios com as indústrias moveleiras e de artigos de alto luxo para decoração. "A cada ano buscamos inovar, trazer tendências e apresentar o que as indústrias brasileiras produzem de melhor em design e desenvolvimento de mobiliário com alta tecnologia", avalia Flavio Ferreira, CEO da XPO Feiras e Eventos, promotora e organizadora do Salão de Gramado. "Nesta edição tivemos mais de 100 expositores superando o número de 2022, isto significa que as indústrias estão confiantes e otimistas para geração de novos negócios B2B, onde tiveram a oportunidade de apresentar seus produtos para o mercado interno e compradores de países vizinhos", define Ferreira. De acordo com o CEO, o Salão de Gramado tem investido fortemente nas aproximações internacionais, ampliando o leque de negócios entre expositores e os países do Mercosul. Para Elton Gabriel CEO da Estofados Buriti, indústria de Conchal (SP), que participou pela primeira vez do Salão de Gramado, o contato com os compradores de países vizinhos foi muito gratificante. "O Salão de Gramado foi uma excelente oportunidade para ampliarmos nossos negócios no Sul do País, e tivemos a primeira oportunidade de estreitarmos contato com países vizinhos, que gostaram muito dos nossos produtos e paleta de cores", afirma Gabriel. A Estofados Buriti, que estreou no Salão de Gramado com sua nova linha de produtos de alto padrão, firmou R$ 1 milhão em vendas durante os quatro dias de feira. Outra indústria estreante foi a gaúcha Lugon Estofados, que, embora já tivesse know-how com sua linha de tapetes em couro em outras edições da feira em parceria com demais expositores, este ano lançou sua linha de estofados com a coleção Alpha. Segundo Edemar Hepp, diretor da empresa, os produtos, mesmo novos no mercado, foram bem aceitos pelos lojistas, chegando à cifra de R$ 700 mil em vendas. "Viemos com nossa coleção Alpha, que traz uma nova proposta em couro, texturas e paleta de cores para os estofados com design mais leves, linhas suaves e mais aconchegantes", finaliza a designer da coleção, Carla Vilela, da M7 Estúdio. Assim como para os demais expositores, para a Zomer, com sede em Triunfo (RS), especializada em mesas de jantar de alto padrão e design adaptável, o evento proporcionou resultados positivos. Silvio Zomer, diretor comercial da empresa, sem abrir cifras, diz que realizou bons negócios com compradores internacionais.

Gaúcho levou o 'Oscar do Design do Brasil'

Poltrona Trenta, de Ibanez Razzera, foi a vencedora entre 150 inscritos

O Prêmio Salão de Gramado de Design, promovido durante o evento, é considerado pelo setor como "O Oscar do Design do Brasil", pois celebra as indústrias e os designers que se destacaram pela excelência e criatividade. Com o propósito de promover o setor de móveis e decorações em geral, através das indústrias, além de contribuir com a evolução do design autêntico, o prêmio também descobre novos talentos criativos. Com idealização e curadoria da designer gaúcha Marta Manente, o Prêmio, nesta edição, teve 150 peças inscritas, das quais 27 foram selecionadas para a final. Os vencedores concorreram nas seguintes categorias: Design com tecnologia empregada à produção; Design com traços contemporâneos; Brasilidade aplicada ao design; Iluminação e objetos de design para casa; Design de impacto positivo e Talento em ascensão. O júri - composto por profissionais da área e jornalistas especializados - foi unânime em afirmar o quanto o design brasileiro tem potencial com muitos jovens designers ascendendo ao mercado. O arquiteto e designer gaúcho, conceituado internacionalmente, Ibanez Razzera, foi o grande vencedor com a poltrona Tentra, que levou ouro na categoria Design com tecnologia empregada à produção. De acordo com o criador, é uma peça de design que se destaca pela beleza escultórica e pelo sistema de regulagem de encosto inovador. "As linhas orgânicas e curvas sinuosas que compõem a poltrona se unem e se fundem, criando um desafio tecnológico entre linguagem de máquina e um croqui criativo", explica. O resultado é uma peça que convida o olhar a explorar seus detalhes tridimensionais, surpreendendo com um encosto reclinável que oferece máximo conforto. Além disso, sua fabricação envolve um alto grau de complexidade na usinagem da madeira, com peças curvas e desenhos contínuos. Para atingir o nível de qualidade, foi necessário um grande aperfeiçoamento da equipe de programadores e da cadeia de fornecedores e suporte tecnológico não só da empresa (Indústria Tumar Móveis, localizada no município de Garibaldi), mas de toda a região em que está inserida. Razzera também destaca como diferenciais da Tentra o uso de matérias primas tecnológicas; peças feitas com materiais inovadores, sustentáveis e preocupados com o design circular além da produção com maquinários de alta performance técnica.

Bento Gonçalves reúne tecnologia e inovação em móveis e design

Movelsul e Fimma anteciparam tendências do que existe em alta tecnologia e inovação no segmento

Na última semana de agosto, a cidade de Bento Gonçalves, na Serra gaúcha, recebeu representantes da cadeia moveleira para o maior encontro nacional do segmento. A Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (Fimma Brasil) e a Movelsul Brasil 2023 reuniram 500 marcas expositoras que anteciparam as tendências do que existe de melhor em alta tecnologia e inovação em design de móveis e devem negociar - desde as feiras e nos próximos 12 meses - valores em torno de R$ 2 bilhões. Euclides Longhi, presidente da Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs) destaca que, mais do que gerar negócios, a feira promove inovação, parcerias e trocas de conhecimento. "Com expositores de tecnologias, insumos, máquinas, serviços e equipamentos de ponta, a Fimma apresenta soluções para empresas de diferentes portes inovarem seus processos e se tornarem mais competitivas no mercado. Além disso, o contato com outros profissionais, através da troca de experiências e conteúdos sobre temas relevantes para o setor, ajuda a alinhar parcerias importantes, aproveitar oportunidades e ampliar horizontes", avalia o dirigente. Principal feira de móveis da América Latina em área de exposição (8 mil m²), número de expositores e visitantes - estimativa de 30 mil pessoas -, a Movelsul Brasil é focada no grande varejo de mobiliário - reunindo indústrias de móveis (especialmente seriados e modulados), decoração, colchões, estofados, planejados e mobiliário corporativo. Com 22 edições realizadas desde 1977 pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindimóveis), é referência para visitantes lojistas, redes de varejo, compradores corporativos, investidores, arquitetos, designers e importadores. Gisele Dalla Costa, presidente do Sindimóveis, observa que a feira é uma grande vitrine para as marcas apresentarem seus lançamentos a um público extremamente qualificado. "Quem visita a feira encontra as principais marcas brasileiras de mobiliário e pode conhecer as novidades e diferenciais", estima a empresária ao destacar que o evento permite que lojistas e varejistas antecipem seu planejamento de compras para 2024, gerando ótimos negócios inclusive a médio prazo", ressalta.

Inteligência Artificial a serviço da indústria moveleira

Inovação e empreendedorismo ocupam cada vez mais espaço nos pavilhões onde são realizadas a Fimma e a Movelsul, em Bento Gonçalves

A Fimma continua levantando a bandeira da inovação e do empreendedorismo como ferramentas de competitividade. Nesta edição, a feira contou com o espaço Ecossistema de Inovação, um ambiente para promoção de conteúdos sobre tendências e inovação para o futuro do setor moveleiro - com ênfase para o tema Inteligência Artificial (IA). Conforme Renato Bernardi, diretor de Inovação da Movergs, a proposta do espaço é demonstrar como as indústrias podem ganhar valor, eficiência e competitividade. "Inovar vai muito além de investir em equipamentos de ponta", avalia o dirigente ao observar que essa é apenas uma das estratégias que os gestores podem seguir, mas a inovação vai além e, muitas vezes, está no que não é visto dentro da fábrica. Da integração com máquinas até sistemas de gestão e comunicação, a IA pode proporcionar à indústria maior controle de qualidade - incluindo redução de erros e desperdícios -, agilidade no atendimento ao cliente, insigths de desempenho e marketing, entre outras atividades.

Um design onde o menos é mais

Wilges desenha e desenvolve peças que não encontra no mercado

Adepto do minimalismo, linhas delgadas e dando vida ao movimento onde o menos é mais, o arquiteto Daniel Wilges é um dos expoentes da nova geração de designers gaúchos. Criador de peças que se destacam em qualquer ambiente, o arquiteto é detalhista no cuidado da execução de seus projetos. "Costumo dizer que uma peça de sucesso se baseia em três pilares: projeto, execução e venda", afirma Wilges, que tem por hábito envolver-se em todas as etapas de execução, pois entende que elas funcionam de forma integrada: "Tudo precisa estar bem alinhado para responder de forma positiva lá na frente", justifica. Inquieto, Wilges desenha e desenvolve peças do seu imaginário desde 2017. São itens que não encontra no mercado e, para incluir em seus projetos, desenha. Algumas peças criadas por Wilges já entraram no rol das icônicas para os mais entusiastas do designer. O sofá Linie - comercializado com exclusividade no Rio Grande do Sul pela Nicola Design, loja localizada no bairro 4º Distrito em Porto Alegre - é um dos primeiros produtos que se encaixam nesta categoria de criar para suprir necessidades em seus ambientes. O arquiteto procura desenvolver produtos que sejam esteticamente favoráveis ao estilo de trabalho minimalista. O sofá Linie (linha em alemão) tem se tornado sucesso de púbico graças a alguns detalhes pensados por Wilges e que são valorizados pelo perfil de seu cliente. A tecnologia nas peças é um deles. Para chegar em uma espessura delgada, "talvez tenha sido o mais difícil na viabilização das peças, pois foram necessários diversos ajustes", conta o designer ao informar que para dar vida à peça definiu o uso de duas densidades diferentes de espumas, percintas largas e eucalipto de reflorestamento. A partir de um acurado processo de alinhamento, o produto chegou ao mercado com alto grau de conforto, 32 possibilidades de composição, estética minimalista e sustentável em termos de durabilidade. Com escritório em Porto Alegre e com uma agenda requisitada, Daniel Wilges tem em seu portfólio outras peças de destaque, como a mesa trio Orgânica, produzida artesanalmente em rocha natural. Aliás, esta peça está abrindo as portas do mercado nacional para o arquiteto. Ele está preparando sua primeira loja virtual dentro de uma plataforma especializada em artistas e designers brasileiros para ofertar inicialmente a mesa trio que tem grande procura principalmente em São Paulo. Focado em um público que valoriza o designer, o arquiteto destaca que as peças, criadas com seu DNA e memória afetiva, são aperfeiçoadas em cada detalhe e entendem as necessidades de cada material. "São obras de arte, objetos de desejo que se traduzem em soluções simples e inovadoras", pontua.