Preço do aluguel começa 2024 com alta em Porto Alegre

O mercado imobiliário começou 2024 com alta nos preços dos novos contratos de aluguel em Porto Alegre, mantendo a trajetória apresentada durante o segundo semestre em 2023. Segundo o Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb, os aluguéis novos subiram 1,92% em janeiro na comparação com dezembro, com o preço médio de R$ 32,74 por metro quadrado.

Ar condicionado e churrasqueira estão entre as prioridades dos gaúchos na hora de procurar um imóvel

Foi o. “Os preços têm mantido um movimento de crescimento devido à demanda no início do ano, em razão da alta temporada de busca de imóveis. Muitas pessoas têm contratos de aluguel vencendo nesse período, principalmente nos três primeiros meses do ano, o que acaba gerando um excesso de demanda no mercado. Os proprietários, cientes desse momento, acabam flexibilizando menos na hora de negociar e aumentando os preços dos novos imóveis, ainda mais num cenário de poucos apartamentos disponíveis na cidade”, explica Pedro Capetti, especialista em Dados do Grupo QuintoAndar. Além disso, complementa, desde fevereiro do ano passado os, um patamar elevado.A pesquisa mostra que os, Mont’Serrat (R$ 44,7), Praia de Belas (R$ 43,8), Petrópolis (R$ 43,6) e Três Figueiras (R$ 43,1). A exceção foi o bairro Três Figueiras, cujo valor teve uma queda. “São os bairros que se valorizaram ainda mais no último ano”, salienta Capetti. Já os, Jardim Itu-Sabará (R$ 20,1), Nonoai (R$ 23,7), Alto Petrópolis (R$ 23,8) e Humaitá (R$ 24,0).Apesar do recorde nos valores, os. Dados do Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb mostram que o desconto médio das transações subiu em janeiro para 3,8% - 0,2 ponto percentualacima do valor registrado em dezembro de 2023.Para 2024, Capetti avalia que o, mantendo a tendência dos últimos anos. O primeiro trimestre, tradicionalmente, estabelece o tom para o restante do ano. “A redução do custo do financiamento imobiliário, decorrente da queda da taxa Selic, também pode ser um fator para diminuir a demanda do aluguel,em detrimento do mercado de compra e venda. Os próximos meses, portanto, serão fundamentais para determinar a magnitude do que se pode esperar para o ano de 2024”, pondera.