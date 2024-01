Ar condicionado e churrasqueira estão entre as prioridades dos gaúchos na hora de procurar um imóvel

O ar condicionado e a churrasqueira estão entre os itens mais procurados em imóveis para alugar em Porto Alegre, segundo o que mostra um levantamento feito pela Plataforma QuintoAndar. A procura por ar condicionado fica atrás somente de armários de cozinha. Enquanto a churrasqueira figura em sexto lugar, sendo Porto Alegre a única cidade em que esse item está entre os dez mais procurados.

A análise foi realizada com base no uso de mais de 70 filtros no site da QuintoAndar, plataforma de moradia, que atua com compra e venda de imóveis, e realiza levantamentos de dados periódicos sobre o tema.

Segundo o levantamento, a procura por ar condicionado chega a superar o uso do filtro por churrasqueira em Porto Alegre. Entre os dez filtros mais usados, o aparelho refrigerador aparece na segunda colocação, atrás apenas de armários na cozinha. Já o espaço para fazer churrasco figura na sexta colocação.

Para o órgão, a presença de churrasqueira no topo do ranking reflete a importância cultural do

churrasco para os gaúchos. Em cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, o item sequer figura entre os dez mais usados para aqueles que querem locar um imóvel. Na capital paulista, o item aparece apenas na 16a posição, por exemplo.

“Mesmo as pessoas sabendo que praticamente todos os imóveis no Rio Grande do Sul possuem uma churrasqueira, o filtro aparece como sexto mais utilizado, o que reforça o lado cultural. O ar condicionado, por ser uma demanda mais recente e mais difícil de ser encontrado nos imóveis, acaba sendo mais acionado”, ressalta Pedro Capetti, especialista em Dados do Grupo QuintoAndar.

Tradicionalmente, o ar condicionado sempre foi um filtro bastante utilizado em Porto Alegre, principalmente no fim da primavera e no início do verão. As elevadas temperaturas da capital gaúcha fazem com que o item seja desejado na hora de locar um imóvel. No entanto, com as altas temperaturas registradas durante todo o ano de 2023, o item deixou de ser “sazonal” para figurar de forma perene entre os mais usados.

“Esse comportamento tem sido observado em diferentes capitais do país. Para

aqueles que podem, o ar condicionado virou um item obrigatório na hora de locar

um imóvel. Ninguém quer passar calor, nem mesmo ter que fazer obra em casa”,

destaca o especialista.

Confira, abaixo, os 10 filtros mais usados em Porto Alegre em 2023: