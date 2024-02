Indústria moveleira gaúcha fechou 2023 com faturamento de R$ 11,9 bilhões

Com base em dados oficiais do governo e nos principais indicadores econômicos do Brasil, estudo da Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs) aponta que o faturamento nominal do setor em 2023 foi de R$ 11,9 bilhões. Esse montante representa um aumento de 3,4% na comparação com 2022, mas, utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como referência de inflação, o montante não apresentou crescimento real.

A produção física industrial e a geração de empregos também são parâmetros analisados pela Movergs. De acordo os dados fornecidos pelo IBGE, a produção do setor moveleiro gaúcho foi 2,7% menor em 2023. Já o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) aponta que o ano encerrou com retração de 2,05% no comparativo com 2022 – passando de 6.530 para 6.396 profissionais em atividade no RS.

Para o presidente da Movergs, Euclides Longhi, o desempenho do segmento é reflexo de um conjunto de fatores que impactam as indústrias moveleiras de todo o Brasil. Além dos altos custos de produção, ele aponta a redução nas compras de bens duráveis, como móveis.

Importante frente de atuação das indústrias de móveis gaúchas, a exportação também encolheu em 2023. De janeiro a dezembro do ano passado, foram transacionados US$ 245.923.843 (quase 246 milhões de dólares) com outros países, sinalizando retração de 3,4% em relação a igual período de 2022. O diretor Internacional da Movergs, Daniel Segalin, destaca que as mudanças no ranking de principais importadores podem apontar novas oportunidades a serem exploradas.