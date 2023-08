Tecnologia e internacionalização marcam as feiras Fimma e Movelsul 2023

Maria Amélia Vargas, de Bento Gonçalves (RS)

Realizadas pelo segundo ano de forma simultânea, a Movelsul Brasil 2023 e a Feira Internacional de

Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (Fimma) abriram as portas ao público nesta segunda-feira (28) com expectativas otimistas. Os organizadores estimam superar os valores de negócios da edição passada, que chegou a R$ 2 bilhões, e ultrapassar os 30 mil visitantes de 2022.

Com mais de 500 marcas participantes, a exposição contempla a cadeia moveleira de ponta a ponta. Entre as novidades da Fimma, evento realizado desde 1993 pela Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs), está o espaço Ecossistema de Inovação.

"Todas os projetos tecnológicos apresentados nos eventos que promovemos nos colocaram no mesmo patamar competitivo dos mercados internacionais", destacou o presidente da entidade, Euclides Longhi durante a cerimônia de lançamento.

Logo na entrada do pavilhão, uma das máquinas da CNCTech demonstra uma habilidade precisa no corte da madeira. "Fizemos este esqueleto de dinossauro detalhado para mostrar todo o potencial da nossa tecnologia, capaz de produzir com maior eficiência e reduzir a quase zero o desperdício", ressaltou o diretor da marca José Altair da Silva.

A 23° edição da Movelsul Brasil, promovida pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves

(Sindmóveis), busca neste ano um incremento na presença de compradores estrangeiros com convidados vindos de 17 países. De acordo com a a presidente do sindicato, Gisele Dalla Costa, o projeto chamado

Brazilian Furniture, da Abimóvel e da ApexBrasil, promove contatos mais assertivos, realizados diretamente com expositores.

Assim, a vocação para a internacionalização do segmento passa pelas rodadas de negocios e chegam aos estandes. Esse é o caso da Gabster, plataforma de negócios que conecta arquitetos e profissionais de design através de método e tecnologia com 11 segmentos da indústria da construção, como marcenarias, indústria de eletrodomésticos, revestimentos etc. Por se tratar de uma empresa digital que trabalha a partir de ferramentas utilizadas por profissionais da área em todo o mundo, as fronteiras não são obstáculos para a COO Fernanda Souza Ferreira. "Fora o Brasil, também desenvolvemos projetos para Portugal e Paraguai. E isso é só o começo", destaca a gestora.

Pelos corredores, pode-se encontrar mais novidades e tendências do grande varejo de mobiliário – reunindo indústrias de móveis (especialmente seriados e modulados),

decoração, colchões, estofados, planejado e mobiliário corporativo.

Na Carraro, que participa desde o primeiro ano do evento, as modernizações dos produtos passam pelo design. O gerente de marketing da marca, Eduardo Nuncio, pontua a mudança de comportamento dos consumidores "que precisam se adaptar à ambientes menores, mas não abrem mão do conforto". Ele aposta nos modelos multifuncional, "como mesas que podem ficar na cabeceira da cama ou servir de apoio à sala de estar".

A feira se estende até 31 de agosto, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves (RS).





Prêmio Salão Design



Entre os 575 projetos inscritos, os 11 vencedores do Prêmio Salão Design têm seus trabalhos apresentados na Movelsul.

Em 35 anos de história, a distinção soma mais de 16 mil projetos inscritos por participantes de 37 países.