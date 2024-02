Sicredi inaugura quarta agência em Canoas

Com aproximadamente 52 mil habitantes, o bairro mais populoso de Canoas, Mathias Velho, passa a contar com uma nova unidade do Sicredi. A agência situada na av. Rio Grande do Sul, 1.510, foi inaugurada na manhã desta terça-feira (20).

• LEIA MAIS: Sicredi vai inaugurar nova agência no bairro Mathias Velho em Canoas

Para a instalação do espaço de 320 metros quadrados, o investimento chegou a R$ 1,5 milhão. O ambiente é abastecido de mesas com divisórias, além de uma sala de reuniões voltada a clientes e fornecedores. A parte externa inclui estacionamento e bicicletário. O atendimento será realizado das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Durante a cerimônia, o presidente da cooperativa com atuação em Porto Alegre e Região Metropolitana, Ronaldo Sielichow, explicou que este é o quarto escritório da cidade e o 27ª da região que abrange os municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Viamão.

“Nós estamos muito felizes por fazer parte de um projeto que melhora a qualidade de vida das pessoas e da sociedade. Fazemos tudo que um banco faz e ainda temos esta vertente social muito forte, além de um atendimento humanizado”, pontuou o dirigente.

Nos próximos dois anos, o objetivo é seguir com o processo de expansão das agências físicas. Ainda em fase de mapeamento, há expectativa de abrir agências na Zona Sul (Restinga, Tristeza e Menino Deus), na Zona Leste (Partenon), na Azenha e na Zona Norte (eixo Nilo Peçanha/Iguatemi), no Sarandi e no 4º Distrito (Instituto Caldeira) em Porto Alegre.

Em outros municípios da Região Metropolitana, a cooperativa prevê unidades em Alvorada, no bairro Jardim Algarve, e em Gravataí, no bairro Parque dos Anjos.

Ao salientar os benefícios de mais uma agência na cidade, o prefeito em exercício de Canoas, Nedy de Vargas Marques, destacou que “o Sicredi é uma instituição financeira cooperativa aberta aos associados, onde entendemos o seu funcionamento e participamos dos lucros por meio de entidades que os revertem para bem da comunidade”.

Recentemente, esta regional adotou o nome de “Sicredi Origens RS”, pois em 2025 a primeira cooperativa de crédito completa 100 anos em Porto Alegre.

Antes mesmo da agência inaugurar, a equipe do Sicredi já estava no bairro vendo como poderia apoiar a comunidade para alavancar negócios. Por isso, inaugura com 500 associados e o objetivo é dobrar esse número até o fim do ano.