Sicredi vai inaugurar nova agência no bairro Mathias Velho em Canoas

Com um investimento de R$ 1,5 milhão, a agência do Sicredi no bairro Mathias Velho, em Canoas, será inaugurada na próxima terça-feira, 20 de fevereiro. A estrutura vai funcionar na avenida Rio Grande do Sul. O atendimento será realizado das 10h às 16h de segunda a sexta-feira.

Ronaldo Sielichow é o presidente da cooperativa Sicredi com atuação em Porto Alegre e Região Metropolitana, abrangendo nove municípios – Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Viamão. O dirigente explica que, além da abertura da agência Mathias Velho – a quarta na cidade de Canoas e a 27ª da cooperativa na Região Metropolitana –, existe o mapeamento de diversos locais para a instalação de novas agências.

Segundo Sielichow, o relacionamento próximo e personalizado, os serviços financeiros acessíveis e a responsabilidade social são os diferenciais da cooperativa. "Estamos felizes em entregar mais uma agência para a cidade de Canoas. Em abril deste ano, completamos 24 anos de atuação no município", ressalta.

A agência Mathias Velho possui estacionamento e bicicletário, salas para reuniões com clientes e fornecedores. "Canoas tem se destacado como um polo de desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul e o bairro Mathias Velho além de ser um dos mais populosos, tem atraído empresas de diversos segmentos", acrescenta Sielichow.

Conforme o executivo, a estimativa é seguir o processo de expansão nos próximos dois anos com mais inaugurações de agências físicas. "O objetivo é abrir mais 10 agências neste período e aumentar em 20% o quadro de funcionários", destaca.

Sielichow disse ainda que, em Porto Alegre, a cooperativa estuda abrir agências: na Zona Sul (Restinga, Tristeza e Menino Deus); na Zona Leste (Partenon); na Azenha e na Zona Norte – no eixo Nilo Peçanha/Iguatemi, no Sarandi e no 4º Distrito (Instituto Caldeira).

Em outros municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, a cooperativa destaca a abertura de agências na cidade de Alvorada, no bairro Jardim Algarve, e em Gravataí, no bairro Parque dos Anjos.

Outra novidade a ser oficializada ainda em 2024, segundo o executivo da cooperativa Sicredi, é a troca do nome da entidade para Sicredi Origens. Sielichow apresentou projetos da cooperativa durante visita ao Jornal do Comércio na tarde de quarta-feira (14), quando foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.