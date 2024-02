Leilão das PPPs dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo será em 7 de maio

O governo do Rio Grande do Sul publicou nesta segunda-feira (19) no Diário Oficial, o edital da parceria público-privada (PPP) dos aeroportos Lauro Kortz, em Passo Fundo, e Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo. O leilão para definir quem vai operar, fazer a manutenção e ampliar a capacidade da infraestrutura dos dois terminais ocorrerá no dia 7 de maio, às 14h, na B3, em São Paulo. As informações são do governo do Estado. A entrega de envelopes por parte dos interessados será em 30 de abril, das 9h às 12h. O critério para definir o vencedor da licitação será o de quem oferecer o maior desconto do aporte público. O futuro consórcio vai fazer a gestão dos terminais por 30 anos e deverá, obrigatoriamente, investir mais de R$ 101 milhões para qualificar a infraestrutura e a operação nos locais. A PPP terá o investimento de R$ 29 milhões do governo gaúcho por meio das secretarias de Logística e Transportes (Selt) e de Parcerias e Concessões (Separ) para viabilizar as melhorias previstas nos aeroportos regionais. O aporte financeiro por parte do poder público é decorrente dos ajustes na modelagem do projeto e atende a reivindicações da consulta e das audiências públicas realizadas nas regiões.