Festa Nacional da Uva tem abertura oficial nesta quinta-feira

Com orçamento financeiro estimado em R$ 21 milhões e expectativa de atrair em torno de 500 mil visitantes, a 34ª edição da Festa Nacional da Uva tem abertura oficial para autoridades e convidados, na tarde da quinta-feira (15), no Parque de Eventos de Caxias do Sul. O governador Eduardo Leite estará presente à solenidade e o governo federal será representado pelos ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social.

O ato de abertura tem início marcado para 15h30min, com discursos do presidente da Comissão Comunitária da Festa Nacional da Uva, Fernando Bertotto; do prefeito Adiló Didomenico; do ministro Paulo Fontana e do governador. Na sequência haverá visitação a setores da exposição agroindustrial, seguida de deslocamento para o Centro da cidade, onde ocorrerá, a partir de 20h, o primeiro desfile cênico.



O governador Eduardo Leite cumprirá agenda, em Caxias do Sul, a partir de 12h com participação da primeira reunião-almoço do ano da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços. O ministro Paulo Teixeira terá encontro, às 17h45, com representantes da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul (Fecovinho RS) e Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul (CAAF), os quais farão a apresentação de proposta do Plano de Desenvolvimento da Agroindústria Familiar Cooperativa (Plancoop). A atividade ocorrerá na sede da CAAF.



A programação da 34ª Festa Nacional da Uva se estenderá ao longo de 18 dias, até 3 de março. A área de exposição agroindustrial terá a participação superior a 400 expositores de diferentes segmentos, além de um espaço específico para a agricultura familiar, que reunirá em torno 60 agroindústrias de Caxias do Sul e municípios da região. A comissão adquiriu 150 toneladas de uva para distribuição gratuita no Parque de Eventos e durante os seis desfiles cênicos.



A expectativa da organização é que o evento adicione em torno de R$ 250 milhões à economia de Caxias do Sul, movimentando setores do comércio, hotelaria, gastronomia e serviços. Também responde pela geração temporária de 7 mil empregos nos diferentes segmentos envolvidos na estruturação e realização das atividades.



Os seis desfiles cênicos enfatizam o tema da festa, “Cucagna: ndove se sogna, se magna e se fà festa!”. Cerca de 1.300 pessoas participam da ação, sendo 1200 figurantes, de 51 grupos artísticos e nove distritos. A apresentação tem 14 alegorias, entre carros alegóricos e alegorias móveis. Neste ano, o corso será precedido pelo pré-desfile, com início às 19h, reunindo organizações do setor público, empresas e entidades comunitárias. Para o público que desejar, existe uma arquibancada, com ingressos no valor de R$ 40 ou R$ 20 (meia-entrada). Os desfiles ocorrerão ainda nos 17, 21, 25 e 28 de fevereiro e 2 de março.



A visitação ao Parque de Eventos estará liberada ao público a partir das 14h da sexta (16). Os ingressos custam R$ 20, com direito a meia-entrada. Nos dias 19 e 26 de fevereiro, não haverá cobrança no acesso ao parque. O funcionamento é das 14h às 22h, de segunda a quinta; das 14h às 23h, nas sextas; das 10h às 23h, nos sábados; e das 10h às 22h, aos domingos. Para usar o estacionamento do parque, o custo é de R$ 20 para automóveis e motos. Mais informações em www.festadauva.com.br.



Atrativos do primeiro fim de semana



Dentre os atrativos do primeiro final de semana está a realização do Saguzaço, no sábado (17). Em parceria com estudantes da Escola de Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul, o chef Carlos Bertolazzi terá função de criar uma quantidade considerável do sagu, uma das sobremesas mais populares da tradição italiana no Brasil. A expectativa é de servir uma tonelada da iguaria aos visitantes.



A parte cultural da festa contempla atrações diárias de artistas locais e regionais – serão mais de 150 shows. O final de semana é reservado para shows nacionais. O primeiro está marcado para sábado (17), com a sertaneja Ana Castela.



Outra atração é o retorno, após oito anos, do espetáculo Som & Luz, agora realizado pelo Sesc/RS, em parceria com a Comissão Comunitária. Serão 11 apresentações, com cerca de 40 minutos, sempre às 20h, nos Jardins das Réplicas de Caxias do Sul de 1885, no Parque de Eventos. A estreia será para convidados na sexta e as exibições para o público em geral ocorrem a partir do domingo (18). O valor do ingresso geral é de R$ 10, com meia-entrada para diversos públicos.



A programação da Festa Nacional da Uva também movimenta as comunidades do interior de Caxias do Sul, com a realização dos Jogos Coloniais, que valorizam o trabalho e o cotidiano de quem vive no meio rural. O calendário, com 13 etapas, teve início em 13 de janeiro e segue até 3 de março, quando ocorre a final na Rua Sinimbu, no Centro da cidade. Na edição em que completa 30 anos, a atividade destaca 13 modalidades. Dentre elas, fazer bigoli (massa), debulhar milho, corrida de trator, amassar uva, arremesso de queijo, corrida de carriola (carrinho de mão) e corrida de saco. Neste sábado, a atividade gratuita ao público ocorre no campo de futebol do distrito de Vila Cristina, a partir de 15h30.



Atrações diárias no Parque

Degustação de uvas

Tirolesa

Exposição de uvas

Praça das Cidades

Tendenza (espaço de produção de moda)

Inovação (espaço de tecnologia)

Hortiserra (espaço do agronegócio)

Espaço da agricultura familiar

Espaço das vinícolas

Praça de Alimentação

Vila dos Distritos (mostra cultural e gastronômica da cultura italiana)

Espaço do Artesão Caxiense

Palco Téti (programação cultural infantil)

Parque de diversões

Feira multissetorial

Mostra de Orquídeas

Vila das Cervejas Artesanais

Piquenique nas Réplicas de Caxias do Sul

Voos de helicóptero