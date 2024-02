Procon Porto Alegre divulga segunda pesquisa de preços do material escolar

Para ajudar os pais que estão em busca do material escolar para os filhos, o Procon Porto Alegre realizou entre os dias 5 e 8 de fevereiro a segunda pesquisa de preços dos itens básicos mais solicitados nas listas de material das instituições de ensino. Foram consultados os valores de 33 produtos em três estabelecimentos especializados. "O levantamento busca auxiliar o consumidor que está pesquisando preços nesta época anterior à volta às aulas", afirma o secretário de Transparência e Controladoria, Gustavo Ferenci.

Conforme Ferenci, a consulta fornece informações sobre diferenças de valores encontradas nas livrarias da Capital. "Desta vez fizemos a análise somente em três locais, porque a papelaria Cepal, que contribuiu com a pesquisa de janeiro, não demonstrou interesse em participar da análise", ressaltou. Quem estiver procurando massa de modelar, caixa com seis unidades, encontrará valores entre R$ 1,79 e R$ 3,50 uma diferença de 95,5%. No caso da tesoura escolar simples, a variação é de 20% entre o menor preço (R$ 1,50) e o maior (R$ 1,80).

Geralmente, os itens mais baratos da cesta escolar - lápis e canetas - também apresentam variações. A caneta esferográfica de ponta grossa é vendida entre R$ 0,64 e R$ 1,00, uma diferença de 56,25%. Uma caixa de lápis de cor, com 12 unidades, pode ser encontrada a R$ 2,99, o menor valor, até R$ 4,50, uma variação de 50,50%. "Podemos observar com a atual pesquisa que os materiais estão com o preço mais acessível e que a variação entre o maior e o menor preço diminuiu", destaca o diretor do Procon Municipal, Wambert Di Lorenzo. A pesquisa fornece informações sobre diferenças de valores encontradas nas livrarias da Capital.

Os custos de produção de artigos escolares aumentaram em 2023. Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares e de Escritório (Abfiae) o aumento foi de 7,5%. O principal motivo foi a alta dos preços das matérias-primas, como papel e tinta. Os itens que mais subiram são aqueles que têm maior dependência de matérias-primas importadas, como o papel e a tinta. Entre os itens que tiveram os maiores aumentos estão cadernos, lápis de cor e borrachas.