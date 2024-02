Banrisul encerra 2023 com lucro líquido de R$ 871,1 milhões

Impulsionado por um quarto trimestre acima da média, o Banrisul encerrou 2023 com um o lucro líquido de R$ 871,1 milhões – alta de 11,5% na comparação com o ano passado. De outubro a dezembro passado, o saldo chegou a R$ 304 milhões: um valor 138,6% maior do que os obtidos nos três meses anteriores e 21% superior a 2022. Os resultados foram apresentados à imprensa na manhã desta sexta-feira (9), na sede da estatal, em Porto Alegre.

“Para o sucesso deste final de ano positivo, temos duas principais explicações. Uma se refere à tesouraria, pois nós conseguimos organizar melhor a margem financeira do banco, que vinha um pouco acanhada. E a outra tem relação à cobrança de inadimplentes, que fizemos uma força-tarefa com o envolvimento de todo o banco para equalizar estas carteiras”, detalhou o presidente do Banrisul, Fernando Lemos.

Segundo o vice-presidente e diretor de Finanças e Relações com Investidores do banco, Luiz Gonzaga Veras Mota, o resgate destes ativos que estavam adormecidos corresponderam a uma recuperação de mais R$ 105 milhões para a instituição financeira.

Na avaliação do vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, o Banrisul é um agente importante para o desenvolvimento do Estado e a sua boa receptividade amplia seu valor de mercado. “Fico muito satisfeito com este balanço, com este aumento exponencial de lucro do banco. No ano passado, as suas ações obtiveram um crescimento mais de 37% e até ontem já tinham chegado a mais de 10,5%”, pontuou o gestor público.

Em relação à carteiras de crédito, o avanço foi de 9,3% no ano. Em dezembro, o valor chegou a R$ 53,7 bilhões, um crescimento de R$ 4,5 bilhões sobre o mesmo período de 2022. De acordo com o banco, os resultados foram influenciados, especialmente, pelo crescimento das carteiras do segmentos imobiliário, rural e comercial.

Com foco na fidelização de clientes no cumprimento do seu papel no processo de desenvolvimento econômico do RS, a carteira imobiliária obteve um incremento de 16% em 2023 sobre o ano anterior. O agronegócio segue relevante por oferercer linhas de crédito com recursos próprios, repasses de linhas do BNDES e recursos equalizados pelo Tesouro Nacional aos pequenos e médios produtores do Estado. Em dezembro passado, alcançou saldo de R$ 11,3 bilhões, com incremento de 44,2% em 12 meses.



CARTÕES DE CRÉDITO

O banco fechou 2023 com 1,1 milhão de cartões de crédito nas bandeiras Mastercard e Visa. No ano, foram realizadas 99,9 milhões de transações, o que possibilitou a movimentação financeira de R$ 9,8 bilhões, respectivamente 7,6% e 10,6% superior ao mesmo período de 2022. As receitas de crédito e de tarifas com cartões de crédito e cartões BNDES somaram R$ 669,6 milhões em 2023.



BANRISUL PAGAMENTOS

O lucro líquido da Banrisul Pagamentos em 2023 alcançou R$ 522,9 milhões, crescimento de 39,7% em relação a 2022. A Vero, rede de adquirência da Banrisul Pagamentos, encerrou o período com 140,1 mil estabelecimentos credenciados ativos. Em 2023, foram realizadas 510,0 milhões de transações, aumento de 12,6% em 12 meses. O volume financeiro transacionado totalizou R$ 46,5 bilhões, acréscimo de 8,2% frente ao ano de 2022.

“Nós tivemos uma grande disruptura do mercado financeiro, que se iniciou com as chamadas maquininhas, portanto a concorrência hoje é muito pesada. Um banco que hoje não tenha uma rede de adquirência não consegue fazer varejo”, conclui o presidente do banco.



BANRISUL SEGURIDADE

A Banrisul Seguridade, que atua no mercado de comercialização de seguros, planos de previdência privada e títulos de capitalização nos canais do Banrisul, por meio de sua subsidiária Banrisul Corretora de Seguros; alcançou lucro líquido de R$ 157,9 milhões em 2023, alta de 4,9% em relação ao ano anterior.

A arrecadação de prêmios de seguros, contribuições de previdência e títulos de capitalização atingiu R$ 3,6 bilhões em 2023, aumento de 40,6% em relação a 2022. As receitas totais alcançaram R$ 373,2 milhões, crescimento de 12,2% na mesma comparação.