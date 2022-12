Banrisul expande mais de 22% nas carteiras de crédito no ano

prospecção feita na estreia do Banriday, ao final de 2021 Conforme, o Banrisul viu seu desempenho deslanchar em 2022. Na comparação anual dos índices, o banco apresentou uma expansão de mais de 22% nas carteiras de crédito, com destaque ao setor rural. O balanço foi apresentado durante a segunda edição do evento virtual, realizado na manhã desta segunda-feira (12).

Segundo o diretor de Finanças e Relações com Investidores da instituição financeira, Marcus Staffen, nos primeiros nove meses de 2022, a carteira de crédito alcançou R$ 47,4 bilhões, valor que representa R$ 8,7 bilhões superior ao patamar de setembro de 2021. O resultado foi impulsionado, principalmente, pelo crédito consignado para pessoa física, linhas de capital de giro para empresas, comércio exterior, agronegócio e financiamento imobiliário. Somente o crédito comercial pessoa jurídica, frente ao mesmo período de 2021, cresceu 25,2%, atingindo R$ 8,5 bilhões.

Em relação ao agronegócio, o diretor de Crédito, Osvaldo Lobo, lembrou que este foi o maior Plano Safra da história do banco, com a oferta de R$ 7 bilhões em crédito (crescimento de 52,2%). Esses recursos financiaram mais de 470 mil hectares. “Nosso relacionamento com o campo ocorre desde 1928, sempre atendendo às reinvindicações dos agricultores. Modernizamos a nossa forma de atender os produtores com agilidade e praticidade nas negociações”, completou o dirigente.

Somente na Expointer, foram fechados R$ 830 milhões em negócios, um aumento de 88% em relação a 2021. Além disso, o Banrisul esteve presente em mais de 300 eventos com foco rural em mais de 120 municípios. Neste ano, a estatal abriu sete novos espaços exclusivos para o agro, e pretende implementar mais nove em 2023.

Outro ponto de avanço está na área de inovação e tecnologia, fortalecida com o reposicionamento da marca. Embasado no conceito “nossa conexão transforma”, o banco ampliou a digitalização dos seus serviços. A diretora de Produtos, Segmentos e Canais Digitais, Claise Rauber, deu ênfase para dois importantes upgrades: o Banrishopping e a elaboração de um sistema inteligente desenvolvido para responder dúvidas, pedidos e executar tarefas, de forma automatizada e programada.

“O nossa marketplace é um sucesso e já conta com 40 lojas parceiras e mais de 100 marcas. Estamos também em processo de elaboração da Bah, uma assistente virtual inteligente ainda em treinamento. Ela terá linguagem simples e objetiva, contemplando todos os requisitos de segurança necessários”, explica Claise.

Em relação aos aportes já aprovados, o presidente do banco, Claudio Coutinho, anunciou o investimento de R$ 300 milhões na Vero (rede de adquirência da Banrisul Pagamentos) e fechou nove meses de 2022 com 133,8 mil estabelecimentos credenciados ativos. “Estamos em uma trajetória de constante transformação e, embora com toda cautela necessária ao momento de transição presidencial, esperamos manter a mesma linha de crescimento deste ano”, projeta.