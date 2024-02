Novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho aposta na conciliação

A gestão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) está focada na conciliação, através da mediação de conflitos coletivos e na estabilização da jurisprudência. A informação é do presidente do TRT-4, desembargador Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, que assumiu a presidência para o biênio 2023/2025 no fim do ano passado.

De acordo com Costa, a Justiça do Trabalho resgatou a conciliação com uma política pública do Poder Judiciário através da criação dos Centros Judiciários de Soluções Adequada de Conflitos – são locais com juízes e servidores capacitados pela escola judicial com métodos de conciliação e arbitragem.

O presidente do Tribunal do Trabalho ressalta ainda que 40% dos processos foram resolvidos por meio de acordo em 2023. O tempo médio para o julgamento de um processo na Justiça do Trabalho é de um ano no primeiro grau e de cinco meses na segunda instância.

O desembargador falou ainda de desafios da Justiça do Trabalho com mudanças como a chamada "uberização da economia" - referência aos trabalhadores de aplicativos, como Uber - bem como de projetos para sua gestão durante visita ao Jornal do Comércio nesta quinta-feira (8).

Ricardo Hofmeister Martins Costa foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, e pelo presidente do Conselho, Mércio Tumelero. Estave acompanhado do secretário de Comunicação do TRT-4, Juliano Machado, e da assessora da presidência do TRT da 4ª Região, Marlise Giovanaz.