Começa na sexta-feira o prazo para o pagamento parcelado do IPTU

o prazo para pagamento parcelado e sem desconto do IPTU 2024 de Porto Alegre. Para aderir ao parcelamento, basta que o contribuinte não tenha quitado o tributo em cota única até esta quinta-feira (8). Dessa forma, o imposto será automaticamente parcelado em até dez vezes, sem juros. As informações são da Secretaria Municipal da Fazenda. Começa nesta sexta-feira (9)de Porto Alegre. Para aderir ao parcelamento, basta que o contribuinte não tenha quitado o tributo em cota única até esta quinta-feira (8). Dessa forma, o imposto será automaticamente parcelado em até dez vezes, sem juros. As informações são da Secretaria Municipal da Fazenda.

LEIA TAMBÉM: IPTU de Porto Alegre estará disponível pelo WhatsApp

A primeira parcela terá vencimento em 8 de março, e a emissão das guias de parcelamento está prevista para a segunda quinzena de fevereiro. Os interessados poderão cadastrar o e-mail para o recebimento da fatura via correio eletrônico.

Uma das formas mais rápidas e práticas é através do WhatsApp (51) 3433-0156. Segundo a prefeitura, em menos de dois minutos, o documento é gerado e pode ser pago através de Pix ou código de barras.

Nesta quinta-feira foi encerrado o prazo para o pagamento com desconto. Quem pagou até essa data poderia receber até 11% de desconto. Já 5% foram para todos os contribuintes que quitaram o débito de forma antecipada. Outros 3% foram concedidos a quem manteve seus tributos em dia e outros 3% para quem inseriu CPF nas notas fiscais de serviço, conforme as seguintes faixas: mais de 24 notas de serviço ao longo do ano com CPF acrescenta mais 3% de redução. Entre 13 e 24 notas, 2%, e de sete a 12 notas, 1%.