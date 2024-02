Prazo para conseguir desconto máximo no IPTU de Porto Alegre se encerra na quinta-feira

Para garantir o desconto máximo no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2024, os proprietários e locatários de imóveis de Porto Alegre precisam estar atentos: o prazo para conseguir o abatimento de 11% se encerra na próxima quinta-feira (8). Segundo a prefeitura, cerca de 164 mil guias de IPTU foram pagas até o início desta semana. Em valores, significa um recolhimento de R$ 200 milhões aos cofres públicos .

É importante prestar atenção também na forma de emissão das guias, pois este ano o Executivo Municipal não está as enviando pelos Correios. A emissão do documento podem ser feita pelas plataformas digitais oficiais da prefeitura: site, WhatsApp ou aplicativo de celular 156+POA.

Quem não possuir acesso à internet pode emitir o documento em uma das subprefeituras distribuídas por região no município. Na Zona Sul e Norte, a opção são as agências Tudo Fácil. Já no Centro, há atendimento na Loja da Secretaria Municipal da Fazenda.

Passado este prazo, todas as inscrições que não são pagas em cota única, são automaticamente parceladas em até dez vezes, sem juros a partir de sexta-feira (9). A emissão de guias de parcelamento está prevista para a segunda quinzena de fevereiro. Nesse caso, o contribuinte precisa cadastrar o seu e-mail no site para receber as guias de forma automática. A primeira parcela tem vencimento em 8 de março.

A redução é de 5% para todos os contribuintes, podendo chegar a 11%. Pessoa jurídica, sem débitos, ainda pode acumular mais 4% de desconto. Já pessoa física tem 3% de redução por não possuir dívidas e ainda, se colocar o CPF na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, acumula mais descontos.







VEJA COMO FAZER



Subprefeituras



De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h

Região 1 - Subprefeitura Humaitá

Endereço: Av. Cairú, 721 (terminal de ônibus)

Região 2 – Subprefeitura Noroeste

Endereço: Rua Santa Catarina, 105

Região 3 – Subprefeitura Leste

Endereço: Rua São Felipe, 144

Região 4 – Subprefeitura Lomba do Pinheiro

Endereço: Estrada João de Oliveira Remião, 1778 - loja 2

Região 5 – Subprefeitura Norte

Endereço: Rua Afonso Paulo Feijó, 220

Região 6 – Subprefeitura Nordeste

Endereço: R. Irmão Ildefonso Luiz, 240

Região 7 – Subprefeitura Partenon

Endereço: Av. Bento Gonçalves, 6670 (terminal Antônio de Carvalho)

Região 8 – Subprefeitura Restinga

Endereço: Rua Antônio Rocha Meirelles Leite, 50

Região 9 – Subprefeitura Glória

Endereço: Rua Coronel Neves, 555

Região 10 – Subprefeitura Cruzeiro

Endereço: Rua Mariano de Matos, 889

Região 11 – Subprefeitura Cristal

Endereço: Av. Copacabana, 1096, bairro Cristal

Região 12 – Subprefeitura Centro-Sul

Endereço: Av. Otto Niemeyer, 3204

Região 13 – Subprefeitura Extremo-sul

Endereço: Av. Des. Jorge Mello Guimarães, 12

Região 14 – Subprefeitura Eixo-Baltazar

Endereço: Rua Baltazar de Oliveira Garcia, 2132, sala 320 (Centro Vida)

Região 15 – Subprefeitura Sul

Endereço: Av. Eduardo Prado, 1921, loja 05

Região 16 – Subprefeitura Centro

Endereço: Av. João Pessoa, 1110 (Casa dos Conselhos)

Região 17 – Subprefeitura Ilhas

Endereço: Rua Capitão Coelho (Praça Salomão Pires de Abraão, s/n)

Outros endereços

Loja de Atendimento da Fazenda

Travessa Mario Cinco Paus, s/n

De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Tudo Fácil Zona Norte

Endereço: 3º andar do Bourbon Shopping Wallig - avenida Assis Brasil, 2611

De segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados das 10h às 14h, sem fechar ao meio-dia



Tudo Fácil Zona Sul

Endereço: avenida Wenceslau Escobar, 2666

De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia