Badesul Desenvolvimento recebe R$ 50 milhões de fundo internacional para investir no Rio Grande do Sul

O Badesul Desenvolvimento, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, recebeu nesta semana US$ 10 milhões do Fonplata, o banco de desenvolvimento formado pelo Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Esse valor estará disponível para novos financiamentos durante a Expodireto Cotrijal, que ocorre de 4 a 8 de março em Não-Me-Toque. As informações são da assessoria da instituição.“Serão mais R$ 50 milhões destinados ao incentivo dos setores produtivos, da infraestrutura urbana e das micro e pequenas empresas gaúchas”, destaca o secretário de Desenvolvimento, Ernani Polo. “Esse montante soma-se aos R$ 100 milhões que já estavam reservados pelo Badesul para operações no evento”, complementa.O diferencial dos recursos obtidos por meio do Fonplata é a possibilidade de emprego na importação de máquinas, levando tecnologia para as empresas e para o agronegócio. “Conseguiremos ir ao encontro das demandas dos participantes de uma feira internacional como a Expodireto, com uma alternativa de crédito a baixo custo que aumenta a competitividade dos produtores rurais gaúchos e favorece o crescimento do agronegócio”, afirma o presidente da agência de fomento, Claudio Gastal. Segundo o dirigente, o valor estará contemplado na linha Badesul Desenvolve + Produtividade.A parceria entre o Badesul e o Fonplata é a primeira captação internacional realizada pela agência de fomento. Assinado em dezembro de 2023, o contrato entre as instituições financeiras possui duração de cinco anos.