24ª Expodireto Cotrijal é lançada em Porto Alegre

A 24ª edição da Expodireto Cotrijal foi lançada nesta segunda-feira (5) em evento realizado no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. A mostra agropecuária, uma das maiores do mundo no setor, ocorrerá de 4 a 8 de março, em Não-Me-Toque, reunindo mais de 580 expositores e com uma expectativa de público de 320 mil pessoas.

Durante o lançamento, o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, destacou que a sociedade urbana precisa reconhecer e valorizar o agronegócio. “O agro é responsável por um terço do PIB e por mais de 50% das exportações nacionais. Somos líderes globais em produção e exportação de diversos produtos. Geramos R$ 1,6 milhão por segundo”, disse o dirigente.

Ele também voltou a pedir ao governador Eduardo Leite que considere as necessidades do setor e reveja a pauta tributária que está sendo colocada sobre o agronegócio, referindo-se à retirada de incentivos fiscais a diversos segmentos que serão afetados e terão a competitividade ainda mais comprometida. Em sua fala, Leite argumentou que sensibilidade não falta, mas dinheiro, sim. “Para termos uma sociedade próspera, o governo tem de estar organizado. O agro trouxe prosperidade ao Estado e ao País, mas se o governo não puder suprir as necessidades de investimento em logística, por exemplo, acaba limitando a capacidade empreendedora”.

O governador, porém, exaltou o evento, ao qual classificou como um “bálsamo de otimismo, mesmo em cenário de dificuldades, por promover a interação entre tecnologia, indústria, sistema financeiro, ciência e produtores rurais".