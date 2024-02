Cesta básica sobe 3,21% em janeiro em Porto Alegre, aponta Dieese

Os porto-alegrenses tiveram de desembolsar mais em janeiro para fazer as compras dos itens da cesta básica no mês de janeiro. Conforme levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), preço da cesta básica na capital gaúcha apresentou alta de 3,21% em janeiro de 2024 em relação a dezembro de 2023 passando a custar R$ 791,16. Em comparação com janeiro de 2023, o valor subiu 4,47%.

Entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, sete produtos que compõem a cesta básica tiveram alta nos preços médio na cidade pesquisada: batata (30,43%), arroz agulhinha (12,54%), feijão preto (11,92%), tomate (11,51%), farinha de trigo (3,06%), óleo de soja (2,76%) e açúcar refinado (2,24%). Outros seis produtos apresentaram queda de preço: banana (-3,08%), café (-0,91%), carne bovina de primeira (-0,87%), pão (-0,73%), leite integral (-0,69%) e manteiga (-0,08%).

No acumulado dos últimos 12 meses, foram registradas elevações em seis dos 13 produtos da cesta em Porto Alegre: tomate (39,71%), batata (36,67%), arroz agulhinha (35,79%), feijão (18,41%), açúcar refinado (11,33%), pão francês (3,92%). Outros sete bens acumularam reduções: óleo de soja (-26,09%), café em pó (-16,94%), farinha de trigo (-8,55%), leite integral (-7,92%), carne bovina de primeira (-4,11%), banana (2,89%) e manteiga (- 0,90%).

Aumento do salário mínimo exigiu menos horas de trabalho para comprar a cesta

Ainda de acordo com o Dieese, em janeiro deste ano, o trabalhador de Porto Alegre, remunerado pelo salário mínimo de R$ 1.412,00, precisou trabalhar 123 horas e 16 minutos para adquirir a cesta básica. Em 2023, quando o salário mínimo era de R$ 1.320,00, o tempo de trabalho necessário em dezembro foi de 127 horas e 46 minutos, e, em janeiro, de 127 horas e 58 minutos.

Custo só não aumentou em uma das capitais pesquisadas

No primeiro mês de 2024, o custo da cesta básica aumentou em 16 das 17 capitais onde o Dieese realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. A única redução ocorreu em Fortaleza (-1,91%). As elevações mais importantes foram registradas em Belo Horizonte (10,43%), Rio de Janeiro (7,20%), Brasília (6,27%) e Goiânia (6,18%).

Florianópolis foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo (R$ 800,31), seguida por São Paulo (R$ 793,39), Rio de Janeiro (R$ 791,77) e Porto Alegre (R$ 791,16). Nas cidades do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 528,48), Recife (R$ 550,51) e João Pessoa (R$ 559,77).

A comparação dos valores da cesta, entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024, mostrou que nove capitais tiveram alta de preço, com destaque para as variações das cidades do Sul: Florianópolis (5,21%), Curitiba (4,47%) e Porto Alegre (4,47%). Outras oito apresentaram taxas negativas que oscilaram entre -9,47%, em Recife, e -0,26%, em Salvador.