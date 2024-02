Rio Grande do Sul tem concursos com salários que chegam a R$ 32 mil

A semana se inicia com, pelo menos, 685 vagas para concursos públicos no Rio Grande do Sul. Entre as oportunidades, há postos distrubuídos em todo o Estado, que contemplam candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.199,48 a R$ 32.993,14.

Um dos destaques é o certame lançado recentemente para o preenchimento de 51 vagas na Assembleia Legislativa do RS. As oportunidades são para quem tem Ensino Médio ou Superior completo e as inscrições devem ser feitas até o dia 28 de fevereiro.

A seleção será composta por oito etapas eliminatórias ou classificatórias, a depender do cargo concorrido. As provas objetiva, de redação e discursiva ocorrem em 28 de abril. Na sequência, candidatos passarão por elaboração de parecer (para o cargo de procurador), prova de títulos, teste de aptidão física, avaliação psicológica e exames toxicológicos.