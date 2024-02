Pós-NRF da Fecomércio aponta Inteligência Artificial como aliada do varejo

Até 2026, 80% dos lojistas irão usar a Inteligência Artificial (IA) para potencializar os seus negócios. Esta é uma das conclusões que a comitiva da Fecomércio-RS trouxe da sua imersão na NRF 2024, uma das maiores feiras de varejo global, realizada de 14 a 16 de janeiro em Nova York. Em evento promovido pela entidade na manhã desta terça-feira (6), representantes da instituição debateram os impactos dessa mudança para o setor.

• LEIA MAIS: Brasil teve maior delegação internacional na NRF 2024

Na palestra de abertura, o coordenador estadual de Varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa, abordou a forma de consumo das novas gerações e a maneira com que elas se relacionam com os ambientes digitais e físicos de compras.

"A gente precisa entender melhor sobre os jovens para conseguir voltar a atrair os clientes para as lojas físicas. Está difícil trazê-los para as lojas, mas estes consumidores dão sinais de que querem. É preciso, então, oferecer novas experiências, novas formas de ele se relacionar com os produtos”, aponta o conferencista.

Para se adequar à nova realidade, Zortéa acredita que o lojista precisa, em primeiro lugar, ter um banco de dados de qualidade. A partir disso, desenvolver um e-commerce intuitivo, por meio do qual ele consiga entender melhor as preferências dos clientes.

• LEIA MAIS: NRF 2024 começa em Nova York com grande movimento

“Com essas informações em mãos, ele pode, por exemplo, usar a Inteligência Artificial para fazer o lançamento da sua coleção de inverno. Aprenda a fazer a pergunta certa para a ferramenta e em 30 segundos tu vais ter o convite pronto. No tempo que resta, tu conseguirás focar em outras estratégias ou em como melhorar a tua produtividade”, destaca.

Na parte operacional, a diretora administrativa da instituição, Maria Tereza Menegotto, destaca a facilidade que a ferramenta traz no momento de transformar os dados em um um canal mais humano, “com o auxílio de um assistente pessoal que ajude no treinamento de um vendedor, por exemplo”.

Porém, um dos entraves, especialmente no Brasil, é o alto custo desta solução digital. A vice-presidente da entidade, Idalice Teresinha Manchini, acredita que a IA seguirá o mesmo caminho de outros recursos. “Imagina se não tivéssemos energia elétrica hoje? Ou a Internet? Estes serviços foram, aos poucos, ficando mais acessíveis para todos. O mesmo vai acontecer com a Inteligência Artificial, que em breve estará sendo utilizada diariamente por nós, lojistas."

Ela destaca, ainda, a tendência para um comércio unificado. “Antes a gente falava muito em loja física e em loja virtual, mas hoje o consumidor quer trânsito livre. Busca encontrar o mesmo produto no e-commerce e na loja, com as mesmas facilidades e condições”, afirma a dirigente.



Cobertura do JC na NRF ganha destaque em painel sobre o evento

Enquanto o evento ocorria no palco, os telões apresentavam imagens e reportagens captadas pela colunista do Minuto Varejo, Patrícia Comunello, durante a cobertura da NRF 2024. Convidada da comitiva gaúcha, a jornalista acompanhou os três dias de mais de 250 painéis e conferências.