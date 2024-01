NRF 2024 começa em Nova York com grande movimento

A NRF 2024 começa na manhã deste domingo (14) com frio perto de zero grau no lado de fora do Javits Center, palco do evento, mas com temperatura subindo no grande complexo. O movimento começou mega cedo, antes das 8h, com fila de participantes para retirada de crachás e já se preparando para as conferências de largada da feira em Manhattan, em Nova York.