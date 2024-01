Startup gaúcha quer facilitar acesso ao mercado de créditos de carbono

A preocupação com o meio ambiente e com o futuro do planeta também gera oportunidades de negócios. Observando esse cenário, a startup gaúcha Leaf4All busca auxiliar que geradores de menor porte e até mesmo pessoas físicas que produzem energia renovável, particularmente com sistemas solares fotovoltaicos instalados em seus telhados ou em outros espaços, possam originar e vender créditos de carbono.

“Nós queremos democratizar o mercado de crédito de carbono”, afirma o CEO da Leaf4All, Giuliano Capeletti. A ideia é juntar um grupo de usinas solares de até 8 MW de capacidade, que somem juntas pelo menos 80 MW de potência instalada, e essa geração ser transformada em créditos de carbono que serão comercializados com empresas que precisam compensar as suas emissões de CO2 através do incentivo de energias limpas. Hoje, a Leaf4All, que iniciou o projeto em dezembro, já conta com em torno de 50 usinas participando da ação e o cálculo de Capeletti é que, até o final do ano, se alcance 800 unidades para gerar o primeiro lote de créditos de carbono.

Ele recorda que atualmente está sendo discutida no Congresso Nacional, através do Projeto de Lei (PL) 412/22, a regulação do mercado de créditos de carbono no Brasil. “Com isso, todas as empresas que emitem mais de 10 mil toneladas de CO2 na atmosfera (ao ano) serão obrigadas a monitorar, informar e tomar medidas para baixar as suas emissões”, enfatiza o CEO da Leaf4All.

Essa situação favorecerá a quem investir na energia renovável. Capeletti ressalta que a utilização de sistemas fotovoltaicos ajuda o meio ambiente e a atividade pode trazer uma renda extra ao seu usuário por meio dos créditos de carbono. O executivo recorda que no momento são mais de 2,3 milhões de usinas solares instaladas no Brasil, somente no segmento de geração distribuída (em que o consumidor produz a sua própria energia).

O CTO da Leaf4All, Ricardo Campos, explica que, para rastrear os créditos de carbono que serão gerados, a tecnologia da startup conversará diretamente com os inversores dos sistemas fotovoltaicos. Esses equipamentos precisarão apenas estar conectados à rede elétrica e na internet. Outra condição para que o usuário possa vender seu crédito é que a usina esteja operando há, pelo menos, seis meses.

Nessa área de compensação de CO2, além de companhias, eventos podem adotar essa prática, salienta Campos. Nesse sentido, a Leaf4All abriu negociações para participar da compensação das emissões do South Summit Brazil 2024, previsto para acontecer em março, em Porto Alegre.