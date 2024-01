Concurso da Petrobras tem baixa procura por vagas para PcDs no Sul

concurso público da Petrobras No Sul, serão 80 oportunidades distribuídas pelos municípios de Araucária (PR) e Canoas (RS) ou demais cidades na Região que a estatal atue ou venha a ter operação. Desse total. no Rio Grande do Sul e no Paraná, 21 serão para pessoas com deficiência (PcDs), mas por enquanto a procura por essas vagas ainda está aquém do desejado. Termina às 18h da próxima quarta-feira (31) o prazo para as inscrições noaberto em dezembro e que disponibilizou 916 vagas para cargos de nível técnico da companhia em diversos locais do Brasil., serão 80 oportunidades distribuídas pelos municípios de Araucária (PR) e Canoas (RS) ou demais cidades na Região que a estatal atue ou venha a ter operação. Desse total. no Rio Grande do Sul e no Paraná,, mas por enquanto a procura por essas vagas ainda está aquém do desejado.

“Tem uma quantidade legal (de oportunidades) para esse público, mas está vindo uma demanda relativamente baixa”, afirma o gerente de recrutamento e seleção da Petrobras, Danilo Garbazza. Como o processo ainda não foi concluído, ele não pode revelar quantos PcDs já ingressaram na disputa.

O edital do concurso não detalha para quais unidades da companhia serão encaminhados os trabalhadores. A expectativa é de que, quando o concurso for homologado em junho de 2024 e começar as convocações no segundo semestre deste ano, a estatal terá essas definições mais detalhadamente. Em Canoas, a Petrobras administra a refinaria Alberto Pasqualini (Refap) e a usina Termo Canoas.

No total do País, além das 916 vagas de emprego, haverá um cadastro de reservas (que não tem garantia de chamamento) para 5.496 candidatos. As oportunidades são para profissionais de nível técnico nas ênfases: enfermagem do trabalho, inspeção de equipamentos e instalações, logística de transportes (controle), manutenção (caldeiraria, elétrica, instrumentação, mecânica), operação, operação de lastro, projetos, construção e montagem (edificações, elétrica, instrumentação, mecânica), química de petróleo, segurança do trabalho, suprimento de bens e serviços (administração).